Caapucú: denuncian extracción ilegal de arena del río Tebicuarymí con maquinaria municipal y privada

La queja ciudadana refiere que la extracción de arena se realiza en la playa municipal Punta Arena sin estudios de impacto ambiental (EIA) ni autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), situación que ya había sido advertida meses atrás por el concejal colorado Rubén Pedrozo.

La alerta fue reactivada por un visitante que acudió a pescar y afirmó haber observado trabajos constantes de retiro de arena, presuntamente impulsados por la administración del intendente, Gustavo Penayo (ANR-HC), sin respaldo técnico ni proyecto formal de intervención.

En esta ocasión, el denunciante señaló que vio maquinarias municipales y tres camiones volquetes, uno de ellos de la Municipalidad, cargando arena y trasladándola tanto hacia Caapucú como hacia la ciudad de Villa Florida. Advirtió, además, que la intervención está generando zanjas y alteraciones en la superficie de la playa, con potencial impacto ambiental.

Hecho fue denunciado en la Fiscalía

El caso de supuesta extracción irregular de arena del río Tebicuary no es nuevo. En febrero pasado, el concejal colorado Rubén Pedrozo presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta extracción ilegal en la misma playa, ubicada a la altura del kilómetro 164 de la ruta PY01 “Mariscal Francisco Solano López”.

Según su testimonio, en ese momento operaban un tractor con pala excavadora y al menos dos camiones de gran porte retirando arena de la ribera del Tebicuary.

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Lo que dijo el intendente

Consultado sobre el caso, el intendente Penayo negó irregularidades y aseguró que la Municipalidad ya solicitó la licencia ambiental correspondiente al Mades.

Explicó que los trabajos no constituyen extracción ilegal, sino tareas de limpieza de montículos de arena que, en épocas de lluvia, obstruyen el cauce de un arroyo. También afirmó que el material no es comercializado, sino distribuido de forma gratuita a pobladores, y es utilizado por la Municipalidad en obras o para cargar los espacios públicos, con el objetivo de acondicionar la playa.

Sobre la causa impulsada por el concejal Pedrozo en la Fiscalía de Quiindy, indicó que ya presentó su descargo y que está dispuesto a colaborar con las autoridades.

En cuanto a la nueva denuncia, realizada por un pescador que pidió reserva de identidad, el jefe comunal dijo conocer al denunciante y lo vinculó con el ámbito político local. Según afirmó, se trataría de un candidato a concejal del PLRA, Gustavo Rivas, a quien acusó de intentar desprestigiar su gestión y de usar a la prensa para realizar denuncias sin fundamentos.

Investigación sin avances

El director de Fiscalización del Mades, Conrrado González, señaló que se verificará si existe un expediente abierto o dictamen jurídico sobre el caso para brindar información oficial.

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Por su parte, el fiscal de Quiindy, Orlando Ruiz Díaz, informó que la denuncia inicial ya fue remitida a la Unidad Especializada del Medio Ambiente en Paraguarí, a cargo del fiscal Alfredo Ramos Manzur. Dijo que no podía ampliar detalles por encontrarse en audiencia.