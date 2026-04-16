Denuncia contra Paraguayo Cubas, a la Unidad Especializada en Violencia Familiar

El pasado martes 14, la Policía Nacional recepcionó una denuncia en contra del abogado y expresidenciable por el partido Cruzada Nacional Paraguayo Cubas por presunta violencia familiar.

La denuncia, presentada por María Luján Denis Barreto, de 23 años, afirmó que su pareja, el exsenador Paraguayo Cubas le agredió verbal y físicamente, en el Hotel Armele, ubicado en las céntricas calles Colón esquina Palma.

El caso ganó estado público tras la difusión en redes sociales de un video en que la joven exhibe lesiones en sus manos, brazos y piernas y otro de una discusión entre la pareja.

Según lo reportado por la joven a los uniformados que se encontraban en el hotel, no sería la primera vez que el político presenta una conducta similar hacia ella.

Policía remitió denuncia contra Paraguayo Cubas a la Fiscalía

Ante tal situación, la joven fue trasladada hasta la comisaría primera para radicar la denuncia correspondiente y de ahí, hasta el Hospital de Barrio Obrero para una inspección médica, ya que presentaba marcas y moretones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: denuncian a Paraguayo Cubas por presunta violencia familiar

Acto seguido, la denuncia fue derivada a la fiscalía de turno, que por su parte trasladó la presentación a la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género N°1, a cargo de la agente fiscal María Alejandra Savorgnan González.

Como primera medida, el protocolo determina que la denunciante debe ser derivada al Centro de Atención a Víctimas para evaluación y contención a cargo de psicológas, que posteriormente deberán presentar su informe a la agente fiscal.

Por su parte, la fiscala deberá realizar las diligencias investigativas pertinentes como requerir el diagnóstico de la denunciante al hospital en que fue atendida, tomar declaración a las personas involucradas y eventuales testigos del hecho.

Lea más: Payo Cubas cumplirá arresto domiciliario en un hotel de Asunción

También podrá solicitar videos de cámaras de circuito cerrado del hotel y alrededores, entre otras que considere conducentes a la investigación.