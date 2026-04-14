Video: denuncian a Paraguayo Cubas por presunta violencia familiar

Este martes, la Policía Nacional recepcionó una denuncia por presunta violencia familiar y el hecho se habría registrado en el Hotel Armele, ubicado en el centro de Asunción.

La denunciante, identificada como María Luján Denis Barreto (23), denunció a quien sería su pareja, el exsenador Paraguayo Cubas por agresiones físicas y verbales.

Según lo reportado por la joven a los uniformados que se encontraban en el hotel, no sería la primera vez que el político presenta una conducta similar hacia ella.

Tras su denuncia, se dispuso que la mujer sea trasladada al Hospital de Barrio Obrero para una inspección médica, ya que presentaría marcas y moretones.

Lea más: MRA: esto explica el fiscal sobre la mujer que intentó prenderse fuego

Antecedentes de Paraguayo Cubas

El exsenador Paraguayo Cubas (64) tiene antecedentes por coacción, resistencia, daños, al igual que una causa por perturbación de la paz pública en el marco de las elecciones generales en la que se enfrentó a Santiago Peña, Efraín Alegre y otros candidatos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por esto último había sido privado de su libertad durante dos meses en 2023, hasta que fue beneficiado con la medida de arresto domiciliario que debía cumplirla en el mencionado hotel y bajo controles policiales diarios.

Lea más: Payo Cubas cumplirá arresto domiciliario en un hotel de Asunción