Ordenan detención del hombre que amenazó con “allanamiento armado” al Colegio Cristo Rey

La fiscala Cleider Velázquez informó que ya pesa una orden de detención en contra de la persona que habría realizado una amenaza contra el Colegio Cristo Rey en Asunción. Se trata de Luis Aníbal Ferreiro Román, quien aparentemente mantiene una disputa con los propietarios de la institución.

Según el informe proporcionado por la Comisaría 2ª de Asunción, Ferreiro Román amenazó con realizar un “allanamiento armado” en horario de clases en caso de no recibir las llaves de un edificio y la transferencia de todos los fondos bajo inventario. Esto luego de un desalojado efectuado el miércoles 15 de abril de un edificio ubicado sobre la calle Azara Nº 2250 y cuyos propietarios son los mismos del Colegio Cristo Rey.

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La agente del Ministerio Público comentó que consiguieron una orden para allanar ese lugar bajo la sospecha de que el hombre podría continuar allí. Asimismo, la agente señaló que no manejan mayores informaciones acerca del sospechoso, ya que la investigación se encuentra en una etapa muy incipiente.

El hombre podría ser procesado por amenaza de hechos punibles y producción de riesgos comunes, considerados delitos con expectativas de pena de tres años.