Enrique Berni denuncia la ausencia de 1.418 abogados en el padrón electoral

El abogado Enrique Berni, integrante del Consejo de la Magistratura (CM), presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la revisión y corrección del padrón provisional de abogados con vistas a las próximas elecciones del órgano extrapoder.

El planteamiento surge tras detectar que cerca de 1.600 profesionales matriculados habrían sido omitidos del listado oficial.

Berni fundamentó su postura señalando que, debido a su cargo, tiene la responsabilidad ética y legal de velar por la integridad del cuerpo electoral.

Según el escrito, el padrón actual registra 37.284 electores, una cifra menor a los 37.831 habilitados en el año 2023. Esta inconsistencia técnica representaría una exclusión injustificada de una parte importante de los nuevos abogados, afectando directamente la representatividad del estamento.

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“Resulta jurídicamente inexplicable y fácticamente imposible que, habiendo prestado juramento más de 8.000 nuevos abogados en el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2023 y el 31 de marzo de 2026, el padrón sufra una contracción en lugar de reflejar un crecimiento natural”, sostiene el documento presentado.

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De esos 8.000 nuevos abogados, gran parte ingresa al sector público y por ese motivo no pueden votar. Los restantes, que son unos 1.418, son los que no figuran en el padrón electoral y se exige su inclusión.

En el escrito se solicita formalmente a la Corte que realice un cruce de datos entre el listado provisional y la base oficial de abogados matriculados. El objetivo es subsanar el registro de forma inmediata para asegurar un proceso justo y transparente.

Finalmente, Berni advirtió que la ausencia de estos profesionales en el padrón, y de no corregirse, debilita la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios y vulnera el derecho al voto de los abogados en un proceso clave para el sistema judicial.