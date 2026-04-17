Fiscalía pide ayuda para localizar a familiares de un hombre que murió de manera súbita

La agente fiscal Patricia Sánchez, titular de la Unidad n.° 5 de la Sede 1 de Asunción, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares de Marcelo Martín Maidana Royg.

El hombre falleció de manera súbita, según indican desde la institución.

Su cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial, a la espera de ser entregado a sus familiares.

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Se solicita a toda persona que pueda aportar información sobre familiares o allegados del fallecido que se acerque a la sede de la Fiscalía, ubicada sobre Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo, o que se comunique con la Morgue Judicial.