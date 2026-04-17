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17 de abril de 2026 - 16:36

Fiscalía pide ayuda para localizar a familiares de un hombre que murió de manera súbita

Hombre con cabello oscuro en tres fotografías: sonriente y con expresiones neutrales, fondo neutro.
Buscan a familiares de un hombre que murió de manera súbita

El cuerpo de un hombre que sufrió una muerte súbita sigue en la morgue judicial de la Fiscalía, por lo que la institución solicita a la ciudadanía ayuda para llegar hasta sus familiares.

Por ABC Color

La agente fiscal Patricia Sánchez, titular de la Unidad n.° 5 de la Sede 1 de Asunción, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares de Marcelo Martín Maidana Royg.

El hombre falleció de manera súbita, según indican desde la institución.

Su cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial, a la espera de ser entregado a sus familiares.

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Se solicita a toda persona que pueda aportar información sobre familiares o allegados del fallecido que se acerque a la sede de la Fiscalía, ubicada sobre Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo, o que se comunique con la Morgue Judicial.