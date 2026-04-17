Video: sin chofer de ambulancia, bomberos suplen al sistema de salud en Quiindy

Según familiares, como no consiguieron la ambulancia en el Hospital local tuvieron que pedir ayuda a los bomberos voluntarios y le cargaron combustible para trasladar a la paciente con diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular (ACV) al Hospital de Paraguarí.

La doctora de guardia, Sara Ramírez, realizó múltiples gestiones para conseguir ambulancia en hospitales aledaños, considerando que el único chofer del centro asistencial se encontraba fuera de servicio tras cumplir su jornada laboral, señaló Ronald Rodríguez, familiar de la paciente.

Según denunció, los bomberos realizaron el trabajo que corresponde al Estado. “Se perdió tiempo valioso en una emergencia médica”, expresó.

El hospital local cuenta con dos ambulancias, pero solo dispone de un chofer, quien debe cubrir turnos de 12 o hasta 24 horas. Esta situación ya era conocida por las autoridades sanitarias. Se necesita contar con más personal para manejo de ambulancia.

El exconcejal municipal Guillermo Lovera criticó la situación y recordó que desde la Novena Región Sanitaria se había minimizado previamente la problemática, asegurando que existe una red de salud que coordinada para responder a estos casos. Sin embargo, en esta ocasión, el sistema no respondió a tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La paciente fue trasladada cerca de las 23:00 al Hospital Regional de Paraguarí, donde se confirmó el diagnóstico de ACV. En la mañana de hoy, se dispuso su derivación al Hospital Nacional de Itauguá para una intervención quirúrgica.

Lea más: Quiindy: dos ambulancias están fuera de servicio y la situación preocupa ante la llegada de la Semana Santa

Lo que dijo la directora de la IX Región Sanitaria

La directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba, manifestó que no fue informada oportunamente de la falta de chofer ni de ambulancia. Asimismo, indicó que, para la contratación de un nuevo chofer, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) debe realizar un llamado a concurso.

Señaló que tras conversar con la médica de turno, esta le informó que los familiares optaron por no esperar la ambulancia que debía llegar desde Caapucú y que, al decidir buscar otro medio de transporte, la profesional dispuso igualmente el acompañamiento de una licenciada en enfermería durante el traslado de la paciente.

Lea más: Denuncian que por cuestiones políticas dejan sin médicos y sin alimentos al Hospital Distrital de Quiindy

Finalmente, señaló que existe un protocolo establecido para el traslado de pacientes, pero que, cuando la decisión se toma bajo responsabilidad de los familiares, también se respeta. Atribuyó la difusión de la falta de chofer al precandidato a concejal Lovera, a quien acusó de buscar rédito político.