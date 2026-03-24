Quiindy: dos ambulancias están fuera de servicio y la situación preocupa ante la llegada de la Semana Santa

La situación genera inquietud en la comunidad de Quiindy, que impulsa iniciativas para recaudar fondos con el objetivo de reparar la ambulancia más nueva, entregada hace apenas seis meses por el Gobierno Nacional, con bombos y platillos, señaló la pobladora Tomasa Méndez.

Manifestó que, preocupados por la situación, consultaron directamente con la empresa proveedora sobre el costo de la reparación de la ambulancia y les pasaron un presupuesto que superaría los G. 3.570.000. Están tratando de reunir ese dinero para enviar el vehículo a reparar, ya que hasta ahora nadie les ha dado respuesta a sus reclamos.

Al respecto, la directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Celeste Villalba (PLRA), explicó que el móvil más nuevo, de marca IVECO, aún cuenta con garantía de la empresa proveedora del Estado, Precisó que presenta problemas en el sistema de frenos, específicamente en los discos y pastillas, los cuales atribuyó al desgaste propio del uso intensivo.

La doctora Auria Villalba explicó que el vehículo está a la espera de turno para su ingreso al taller de la empresa encargada de realizar las reparaciones correspondientes dentro del periodo de garantía.

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Se cuenta con una red de servicio

En cuanto a la ambulancia más antigua, una Toyota, señaló que su reparación no depende de la Novena Región Sanitaria, sino del Consejo de Salud Local, bajo la presidencia de la intendenta Gloria María Caballero, y administra recursos provenientes de los Fondos Basados en Resultados Sanitarios (Fobares). Estos fondos son transferencias del Ministerio de Salud, condicionadas al cumplimiento de metas en atención primaria.

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La doctora Villalba señaló que la institución a su cargo no administra recursos financieros para este tipo de gastos, ya que los desembolsos se realizan mediante el sistema de descentralización hacia los consejos de salud a través de los municipios.

Ante la preocupación de los lugareños por la falta de ambulancia en el hospital del distrito, indicó que, para responder a las emergencias, la región sanitaria implementa un sistema de apoyo entre hospitales y centros de salud de los diferentes distritos.

Según la directora, existe una red de ambulancias que permite cubrir la demanda mediante la colaboración entre municipios.

Finalmente, para la tranquilidad ante la falta de ambulancias, señaló que los 18 distritos se auxilian entre sí.

“Nadie queda sin traslado, porque existe un sistema de apoyo coordinado que activamos según la necesidad”, expresó.