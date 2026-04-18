Docentes y jubilados protestan frente al IPS de Ñeembucú por falta de medicamentos y especialistas

La movilización se desarrolló frente a la sede del Instituto de Previsión Social (IPS) en la ciudad de Pilar, donde los manifestantes alzaron su voz para reclamar mejores condiciones en los servicios de salud. Denunciaron escasez de medicamentos y la ausencia de profesionales en varias especialidades.

Lea más: Pacientes denuncian falta de medicamentos en el Hospital Regional de Pilar

Señalaron que la situación se ha vuelto insostenible, especialmente para los adultos mayores que dependen exclusivamente de la previsional.

Entre los principales reclamos, mencionaron la falta de medicamentos esenciales, lo que obliga a muchos asegurados a adquirirlos por cuenta propia.

Asimismo, denunciaron la carencia de especialistas como oftalmólogos, neurólogos, pediatras y reumatólogos, lo que dificulta el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos.

Los manifestantes indicaron que, en reiteradas ocasiones, solicitaron respuestas a las autoridades del IPS sin obtener soluciones concretas, por lo que decidieron recurrir a la protesta como medida de presión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al término de la movilización, una comitiva hizo entrega de una nota dirigida a la directora del IPS regional, Gilda Espinoza. Sin embargo, el documento fue recibido por el administrador de la previsional en Pilar, Balbino Giménez, ante la ausencia de la titular.

Los manifestantes esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades y no descartan intensificar las medidas en caso de no obtener soluciones a sus demandas.