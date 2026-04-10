Pacientes denuncian falta de medicamentos en el Hospital Regional de Pilar

Pacientes del Hospital Regional de Pilar manifestaron su preocupación ante la escasez de medicamentos esenciales, situación que —según señalaron— se viene registrando desde hace varios días.

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Entre los fármacos faltantes mencionaron vitaminas, coagulantes e incluso medicamentos destinados a tratamientos de salud mental.

De acuerdo con los testimonios, ante la falta de insumos en la farmacia del centro asistencial, los familiares deben salir a recorrer farmacias comerciales para conseguir los medicamentos requeridos, lo que genera gastos adicionales por el alto costo de los medicamentos, especialmente para quienes cuentan con recursos limitados.

Lo que dice el hospital

Por su parte, la jefa médica del hospital, la doctora Lorena Calcena, reconoció la existencia de faltantes, aunque aseguró que la situación sería subsanada en breve con la llegada de medicamentos provenientes del parque sanitario.

La profesional explicó que, ante la escasez, se está priorizando la provisión de medicamentos a pacientes internados y a grupos de riesgo.

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“Se está dando prioridad a pacientes crónicos, con infartos y a gestantes con complicaciones que requieren tratamiento. En cuanto a los pacientes ambulatorios, incluidos los provenientes del IPS, la disponibilidad es bastante limitada”, indicó.

Desde la Duodécima Región Sanitaria informaron que el desabastecimiento responde a la falta de procesos de licitación, lo que derivó en la ausencia de empresas proveedoras de medicamentos.

La situación genera malestar entre los usuarios, quienes reclaman una pronta solución para garantizar el acceso a medicamentos básicos dentro del principal centro asistencial del departamento.