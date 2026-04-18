Piden ayuda para localizar a adulto mayor desaparecido en 25 de Diciembre, San Pedro

La desaparición de don Porfirio Caballero López, un adulto mayor de 95 años, mantiene en vilo a familiares y residentes del barrio Costa Nueva en el distrito de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro. El hombre fue visto por última vez la tarde del jueves 16 de abril cuando salió de su vivienda y se internó en una zona boscosa ubicada justo detrás de su casa.

Según los datos compartidos por su entorno, Caballero López salió con un machete en la mano y tomó rumbo hacia la que sería una chacra. Según el acta polcial, al momento de su desaparición el hombre tenía una camisa y un buzo de color azul, un quepis verde y usaba zapatillas.

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Familiares, vecinos y amigos continúan recorriendo el sector en un esfuerzo por localizarlo. La búsqueda se concentra en los alrededores de la vivienda y en la franja boscosa posterior, el último punto hacia el que se dirigió.

Quienes participan en las labores subrayan que cualquier dato puede ser determinante, por lo que solicitan a la población que, si ha visto a don Porfirior o cuenta con información útil, la comparta de inmediato con su familia a través de este número: 0984532528.

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