Puente Héroes del Chaco: pueblo Maká reivindica derecho a su territorio ancestral

Este domingo 19 de abril, Día del Indígena Americano, además de celebración será, para el pueblo Maká una jornada de profunda reivindicación. Recuerdan sus integrantes que el moderno Puente Héroes del Chaco, que sobre el río Paraguay une Asunción con Presidente Hayes y fue inaugurado en marzo de 2024, por el gobierno de Santiago Peña, se asienta, en parte, sobre su territorio ancestral.

Mañana, los miembros del pueblo Maká se reunirán en la comunidad Fray Bartolomé de las Casas - Margen Chaqueño del Río Paraguay, debajo del Puente Héroes del Chaco, desde las 08:00. En la invitación de la comunidad, sus líderes recuerdan la vigencia del Decreto 1039/2018, que obliga al Estado paraguayo a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas ante proyectos que afecten sus territorios.

Sin embargo, la construcción del puente se llevó a cabo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y se completó durante el gobierno de Santiago Peña, que lo inauguró, ignorando este marco legal e impactando directamente en la Comunidad Fray Bartolomé de las Casas, un sitio de incalculable valor histórico y espiritual para los maká.

El puente, los maká y un refugio histórico vulnerado

La zona afectada, ubicada frente a Zeballos Cue y el Jardín Botánico, fue el hogar donde el pueblo Maká inició su transición del nomadismo a un estilo de vida estable tras la Guerra del Chaco, en 1942, con el acompañamiento del general ruso Juan Balaieff. El terreno, de 335 hectáreas, fue otorgado por el entonces presidente Higinio Morínigo, mediante el decreto 2.190, en 1944.

Aunque las crecidas del río obligaron a un traslado a Mariano Roque Alonso en 1985, esas 335 hectáreas siguen siendo parte de su memoria colectiva y su patrimonio territorial. Hoy, ese legado convive con la estructura de hormigón que avanzó sin considerar su cosmovisión.

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Resistencia bajo el puente

Para visibilizar esta situación, el pueblo Maká realizará un Encuentro Intercomunitario, con actividades abiertas a la ciudadanía, desde las 08:00 en el margen chaqueño, precisamente debajo de la cabecera del Puente Héroes del Chaco. La jornada, prevista hasta el mediodía, incluirá:

Reseña histórica: Relatos de abuelos y abuelas sobre la importancia de ese suelo para su pueblo.

Identidad en danza: Presentación de cantos y bailes tradicionales.

Recorrida por el territorio: Una caminata para señalar los puntos donde el avance de la obra civil colisionó con su derecho ancestral.

El encuentro busca que la sociedad y las instituciones garantes de derechos entiendan que, aunque el puente ya sea una realidad física, la herida por la falta de consulta y el respeto a la propiedad indígena sigue abierta. El pueblo Maká reafirma así que sus derechos no caducan.