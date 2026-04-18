Salud mental: casi 60 personas llamaron por día a la línea 155 de emergencia

La Línea 155 fue habilitada en mayo de 2025 y promete cobertura nacional durante las 24 horas del día y todos los días del año. El objetivo principal consiste en garantizar contención emocional, orientación y respuesta oportuna ante casos de sufrimiento psíquico o riesgo suicida.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, se registraron 6.061 intervenciones telefónicas, según los datos que fueron dados a conocer este sábado. De ese total, 2.350 correspondieron a población adulta, 347 a niñas, niños y adolescentes, mientras que 3.364 no especificaron edad.

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Muchos niños y adolescentes llamaron para pedir ayuda

En el grupo de adultos, el 53,16% de las llamadas correspondió a mujeres y el 46,31% a varones, con un 0,52% sin datos. En el segmento de niñez y adolescencia, el 92,10% de los casos correspondió a varones, el 5,26% a mujeres y el 2,6 % no especificó sexo.

Desde su puesta en marcha, el servicio acumuló 15.719 llamadas atendidas. De ese total, 10.238 correspondieron a adultos, 829 a niños y adolescentes y 4.652 a usuarios que no brindaron información sobre su edad.

El mayor porcentaje de consultas se concentra en personas de entre 30 y 39 años, con un 24,99% del total. Le siguen los usuarios de 20 a 29 años con 24,54%, mientras que el grupo de 40 a 49 años representa el 15,98%.

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Los principales motivos de las llamadas

En cuanto a los motivos de consulta, la mayor cantidad de llamadas corresponde a pedidos de orientación sobre servicios de salud mental en establecimientos del Ministerio, con 1.022 registros. También figuran crisis de ansiedad o pánico con 783 casos, conflictos familiares con 410 y problemas de pareja con 258.

El informe señala que en el mismo periodo se realizaron 23 derivaciones al sistema de emergencias 911. Esta articulación permite activar respuestas rápidas en situaciones de riesgo, en coordinación con otros servicios como el SEME y la línea 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

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La Línea 155 cuenta con un equipo de profesionales capacitados en intervención en crisis, entre ellos psicólogos y psiquiatras. El servicio ofrece escucha activa, contención emocional y orientación para personas que enfrentan situaciones complejas, así como para familiares que buscan ayuda.

Desde el Ministerio recuerdan que cualquier persona puede acceder al servicio de forma gratuita y confidencial desde cualquier punto del país. Las autoridades insisten en la importancia de pedir ayuda a tiempo y destacan que la salud mental forma parte esencial del bienestar integral.

“Si necesitas hablar, puedes comunicarte al 155, donde profesionales brindan apoyo inmediato”, insta el Ministerio de Salud.