Nacionales
17 de enero de 2026 - 15:49

Salud Mental: línea 155 ya recibió unas 10.600 llamadas

Diego Lezcano, jefe del departamento de la Línea 155, Salud Mental, del Ministerio de Salud.
Diego Lezcano, jefe del departamento de la Línea 155, Salud Mental, del Ministerio de Salud.Gentileza

El doctor Diego Lezcano, jefe del departamento de la Línea 155, Salud Mental, del Ministerio de Salud, detalló que desde la puesta en funcionamiento de este sistema de atención especializada, hace 8 meses, ya realizaron alrededor de 10.600 asistencias. Destacó que desde la pandemia, aumentó la confianza de la población en la consulta con psicólogos y psiquiatras.

Por ABC Color

En la línea 155, habilitada en mayo, hay 35 psicólogos trabajando en tres turnos, para asistir las 24 horas; además de un equipo de psicólogos y psiquiatras, que también lidian con cuestiones administrativas, logística y otras tareas, contó Lezcano.

Destacó que desde la pandemia aumentó en la población la confianza en la consulta con psicólogos y psiquiatras. “Es como que nos tocó muy de cerca el tema del encierro, la depresión, la soledad, la ansiedad; es como que uno empieza a ser más empático con este tipo de emociones, había sido no es una excusa para faltar al trabajo, es algo real, que puede pasar y no es algo que se resuelve echándole ganas”, detalló.

Lea más: Salud mental: van casi 10.000 llamadas a la línea 155, de contención psicológica

Añadió que ya se entiende mejor, que se puede ir al psiquiatra “cuando las emociones se desbordan, no estoy pudiendo dormir, o no tengo la sensación de tener un propósito, un objetivo”.

Hasta 300 consultas semanales

Hasta el 11 de enero, el 155 había atendido unas 9.558 llamadas, pero ahora ya llegaron a unas 10.600, calculó Lezcano, con un promedio de entre 200 y 300 consultas semanales. Desde el 155, los profesionales pueden derivar pacientes a servicios especializados. Hasta diciembre, fueron unos 506 los casos de este tipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La salud mental mueve US$ 14.000 millones

El médico explicó también que en caso de tratamiento con el psiquiatra, se recomienda combinar medicamentos y psicoterapia, pero depende del paciente decidir si quiere seguir solo una de las dos indicaciones.

Línea 155: apoyo a la salud mental

¿Ansiedad, riesgo suicida o crisis emocional? Llamá al 155 y podés recibir contención. Es gratis, confidencial y funciona todo el día, en todo el país.