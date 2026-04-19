Día del Indígena Americano: pueblo Maká exige titulación de sus tierras ancestrales

Tradicionalmente reconocidos como guerreros y cazadores del Chaco Boreal, los Maká resisten, aunque su forma de vida sufrió alteraciones profundas tras las consecuencias de la Guerra del Chaco. En 1942, establecieron la comunidad Fray Bartolomé de las Casas con apoyo del general ruso Juan Belaieff. Este espacio fue vital para la transición del nomadismo a una vida más estable.

El territorio original abarcaba 335 hectáreas otorgadas por el Decreto N.º 2190 en 1944, durante el gobierno de Higinio Morínigo. Sin embargo, el pueblo denuncia que el Estado solo les ha reconocido 104 hectáreas hasta ahora. La falta de titulación de las hectáreas restantes motiva hoy una fuerte exigencia legal. Reclaman la propiedad total de las tierras concedidas como reconocimiento histórico.

Las inundaciones del río Paraguay forzaron su traslado a Mariano Roque Alonso en 1985. A pesar de la distancia, el vínculo espiritual con sus tierras ancestrales permanece intacto. Para los líderes Maká, este sitio es sagrado y representa un patrimonio que no cederán. En estas tierras descansan sus antepasados y figuras como el propio Belaieff.

Pueblos indígenas: puente Héroes del Chaco

La construcción del Puente Héroes del Chaco profundizó la herida de esta comunidad. La obra se ejecutó sin realizar la consulta previa, libre e informada que exige la ley, sobre áreas históricas.

El impacto es tangible, pues la estructura de hormigón atraviesa sitios de alto valor espiritual. Incluye la afectación del cementerio Maká y el monolito dedicado a la memoria de Belaieff.

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Este 19 de abril, el pueblo volvió a exigir la titulación definitiva de sus tierras ancestrales. El cacique general Mateo Martínez Mateiko, dijo que consideran que el reconocimiento del territorio es la base para preservar su cultura y que no aceptarán cambios ni canjes, pues ven en ese suelo un legado de valor incalculable.

La lucha no solo es por el suelo, sino también por el acceso a una vivienda digna. Planean el retorno de unas 50 familias a sus tierras ancestrales para revitalizar el sitio. Han solicitado formalmente al Estado el apoyo para la construcción de estas residencias. Buscan que sus familias puedan vivir en el lugar que les pertenece por derecho histórico.

Respeto a su forma de vida

Un punto crítico es que las viviendas deben respetar sus estructuras culturales tradicionales. Rechazan los modelos de construcción del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MVH), que proponen casas encimadas.

Los Maká requieren espacios amplios y distanciados, acordes a su cosmovisión ancestral. Advierten que imponer modelos ajenos es una forma de “matar” su cultura y tradiciones.

Encuentro cultural

La preservación de su identidad se manifiesta en la defensa de sus costumbres y su lengua. Durante la jornada de celebración que realizaron esta mañana, ejecutaron un acto en el que los abuelos compartieron relatos sobre la historia de su pueblo, mientras que las mujeres participaron con danzas tradicionales que simbolizan el paso a la adultez. Estos rituales son pilares que sostienen la memoria colectiva frente a amenazas externas.

El encuentro, realizado en la zona del cementerio Maká, bajo la estructura del puente, buscó visibilizar los puntos donde la obra colisionó con su derecho. El acto incluyó un recorrido a pie para señalar las zonas afectadas y reafirmar su posesión. Buscan que la sociedad comprenda que sus derechos territoriales indígenas no caducan.

El pueblo Maká se mantiene firme en su postura de no ceder ante la presión del Estado y exigir que se cumplan las leyes internacionales y la propia Constitución Nacional. La meta es clara: titulación total, viviendas respetuosas y el fin de la usurpación.