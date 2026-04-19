Indígenas de Guajayví no tienen respuesta de las autoridades sobre la construcción de un puente

Los pobladores de la comunidad San José Kupa’y piden que las autoridades atiendan el reclamo que vienen insistiendo desde hace meses. No cuentan con camino propio, agua potable, energía eléctrica y otros servicios necesarios para el desarrollo de la gente.

La única institución pública habilitada en el lugar es la Escuela Básica Nº 7949 San José Kupa´y, que funciona del 1º al 6º grado con 21 alumnos en el turno tarde, con la modalidad plurigrado.

La comunidad fue creada hace 200 años y está asentada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Guajayví, pero se encuentra entre las poblaciones indígenas más pobres y olvidadas por las autoridades.

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En ese sentido, el líder del asentamiento, Severiano Vázquez, expresó que uno de los principales obstáculos que afecta a los lugareños es la falta de una pasarela sobre el arroyo Tava´i, que va a favorecer enormemente el desenvolvimiento de los habitantes, teniendo en cuenta que desde hace varios meses el antiguo puente construido por ellos se encuentra prácticamente inservible por el deterioro de la infraestructura de madera, refirió.

No hay respuesta del Indi ni del MOPC En lo que corresponde a la solicitud enviada a las autoridades correspondientes, Vázquez mencionó que por el momento no recibieron ninguna respuesta positiva desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ni del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) con respecto al inicio de la construcción de la nueva pasarela, por lo que ya no saben a dónde recurrir para tratar de solucionar la falta de acceso a la comunidad, enfatizó.

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“Pedimos a nuestro representante del Indi y al MOPC que agilicen nuestro reclamo de hace varios años, que nuestro presidente Hugo Samaniego y la ministra Claudia Centurión tomen las acciones necesarias para por lo menos solucionar este problema, para luego ir viendo las otras necesidades que faltan mejorar”, agregó el dirigente.

Informe desde el MOPC

El encargado del área social de Caminos Vecinales del MOPC, Pánfilo Agüero, informó que se está viendo la forma de dar una respuesta a este pedido y a otros reclamos. De a poco se estaría dando solución a las comunidades indígenas que se encuentran en estas comisiones, dijo.