Guajayvi: indígenas anuncian movilización desde el Lunes Santo

Los dirigentes indígenas de las diferentes comunidades y parcialidades señalaron que decidieron salir nuevamente a la ruta para exigir mayor atención a centenares de familias aborígenes que viven en situación de pobreza extrema, debido a la falta de una política seria y responsable por parte de las instituciones dependientes del Gobierno nacional. Entre ellas mencionaron especialmente al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del cual depende la liberación de los recursos destinados a cubrir las necesidades de los pueblos originarios.

Entre los principales reclamos a las autoridades se encuentran la reapertura de la oficina central del Indi, la compra de tierras y la legalización de varios asentamientos, el mejoramiento y apertura de caminos, la construcción de puentes, la instalación de sistemas de agua potable y energía eléctrica. Además, la liberación de recursos por parte del Ministerio de Economía, según expresó el líder de la comunidad Buena Vista, Cristian Vega, del distrito de Guajayvi.

El dirigente cuestionó la burocracia con la que se manejan los asuntos relacionados con los pueblos indígenas. Señaló que la mayoría de estas comunidades no cuenta con el respaldo suficiente de los organismos que deberían acompañarlas, pese a tratarse de un sector altamente vulnerable que requiere apoyo institucional para superar la situación de pobreza en la que vive.

Manifestación indefinida

Vega anunció que la manifestación será por tiempo indefinido y que participarán representantes de 14 comunidades provenientes de los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Canindeyú. Indicó que la medida de protesta, prevista desde el próximo Lunes Santo, es consecuencia de la falta de respuesta a numerosos proyectos pendientes desde hace varios años.

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Semana Santa en la ruta

Olegario Vera, dirigente indígena del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, manifestó que, debido a los múltiples problemas que enfrentan en sus asentamientos, decidieron volver a movilizarse. No descartó que los manifestantes permanezcan durante toda la Semana Santa en la ruta si no obtienen una respuesta concreta de las instituciones correspondientes.