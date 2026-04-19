Leucemia Mieloide Aguda: la urgencia del diagnóstico es clave para 200 nuevos casos al año

La lucha contra el cáncer en Paraguay tiene un frente de batalla especialmente crítico: la Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Según estimaciones médicas, en nuestro país se diagnostican más de 200 casos nuevos cada año, una cifra que pone de manifiesto la relevancia de esta enfermedad dentro de las patologías hematooncológicas y la necesidad de una respuesta sanitaria ágil y coordinada.

​La LMA no es una enfermedad menor: representa aproximadamente 1 de cada 3 leucemias detectadas en adultos. En Paraguay, la incidencia de estos más de 200 casos anuales plantea un desafío logístico y humano, ya que se trata de un cáncer de evolución extremadamente rápida que no da tregua.

​Un enemigo que no espera

​La característica principal de la LMA es su agresividad. “La LMA no espera: actúa rápido y requiere acción inmediata”, advierte la hematóloga Lidiane Andino Neves. El impacto de la enfermedad se origina en la médula ósea, donde células inmaduras proliferan descontroladamente, bloqueando la producción normal de sangre.

​“El acceso oportuno puede cambiar el curso de la enfermedad”, subraya la especialista, haciendo énfasis en que, ante un volumen de más de 200 diagnósticos anuales, la celeridad en el sistema de salud es la variable que define la vida de los pacientes.

​Avances que redefinen la esperanza

​Desde finales de los años 90, el tratamiento ha pasado de la quimioterapia tradicional a un esquema de medicina de precisión. La especialista menciona, por ejemplo, las terapias dirigias que atacan mutaciones específicas, siendo más eficientes y menos tóxicas.

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A esto se suma la inmunoterapia que potencia el sistema inmune para combatir las células malignas y, el diagnóstico molecular que permite “ponerle nombre y apellido” a la mutación para personalizar el tratamiento.

​El reto en Paraguay: acortar la brecha

​Si bien nuestro país cuenta con centros de referencia y profesionales altamente capacitados, el obstáculo principal sigue siendo la brecha en el acceso.

​La falta de registros públicos unificados y las dificultades para acceder de forma rápida a estudios moleculares avanzados y terapias innovadoras son los puntos críticos que los especialistas instan a fortalecer.

Cinco claves de la Leucemia Mieloide Aguda

​Evolución veloz: Es una leucemia que exige tratamiento inmediato.

​Producción sanguínea: Afecta glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

​Síntomas: Anemia, infecciones recurrentes y sangrados.

​Tratamientos: Hoy son más selectivos y menos agresivos para el cuerpo.

​Detección temprana: Es el pilar fundamental para mejorar las estadísticas de sobrevida en el país.

​Los especialistas coinciden en que, ante síntomas persistentes o alteraciones en análisis de rutina, la consulta inmediata con el hematólogo es vital para que esos nuevos casos diagnosticados anualmente tengan una oportunidad real de recuperación gracias a los avances de la ciencia moderna.