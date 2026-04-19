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19 de abril de 2026 - 11:40

Ministerio de Justicia habilita “tienda penitenciaria” en Emboscada

Tienda Penitenciaria exhibiendo estantes con productos, logotipo del Ministerio de Justicia y la bandera paraguaya en un entorno soleado.
El Ministerio de Justicia inauguró la Tienda Penitenciaria en Emboscada Antigua.

El Ministerio de Justicia (MJ) recientemente inauguró una tienda en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua. El lugar ahora es un punto de venta de productos elaborados por personas privadas de libertad.

Por ABC Color

El viernes 17 de abril, como parte de la visión de rehabilitación y la reinserción social, el MJ habilitó una tienda en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua para convertirse en un punto permanente de venta y exposición de productos elaborados por personas privadas de libertad (PPL).

“El objetivo de este espacio es permitir que el resultado de la formación y trabajo en talleres institucionales llegue directamente a la ciudadanía”, detalla la cartera estatal.

Asimismo, la tienda estará abierta al público de lunes a domingo de 08:00 a 15:00 y se espera una oferta de varios productos que se destacan por calidad y terminación. Entre las opciones se encuentran termos forrados, butacas, cuadros, lámparas, conservadoras y otros.

Pedidos personalizados

De igual manera, también se recibirán pedidos personalizados en áreas como carpintería, pintura y artesanía.

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