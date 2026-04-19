Ministerio de Justicia habilita “tienda penitenciaria” en Emboscada

El viernes 17 de abril, como parte de la visión de rehabilitación y la reinserción social, el MJ habilitó una tienda en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua para convertirse en un punto permanente de venta y exposición de productos elaborados por personas privadas de libertad (PPL).

“El objetivo de este espacio es permitir que el resultado de la formación y trabajo en talleres institucionales llegue directamente a la ciudadanía”, detalla la cartera estatal.

Asimismo, la tienda estará abierta al público de lunes a domingo de 08:00 a 15:00 y se espera una oferta de varios productos que se destacan por calidad y terminación. Entre las opciones se encuentran termos forrados, butacas, cuadros, lámparas, conservadoras y otros.

Pedidos personalizados

De igual manera, también se recibirán pedidos personalizados en áreas como carpintería, pintura y artesanía.

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