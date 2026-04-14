Dalia López no tendrá lujos en cárcel de Emboscada, promete ministro de Justicia

La empresaria Dalia López, imputada por supuestos delitos de asociación criminal y producción de documentos de contenido falso, detenida este mes luego de haber permanecido prófuga durante seis años, fue trasladada ayer del Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de la ciudad de Emboscada, donde permanecerá en prisión preventiva.

La reclusión de López en el Departamento Judicial Femenino causó polémica cuando se reveló que la empresaria gozaba de llamativos lujos en su lugar de encierro, una celda que fue remodelada con un acondicionador de aire, nuevos implementos de baño, una caminadora, un sommier nuevo y otras comodidades.

La situación llevó a la destitución de la directora del Departamento Judicial Femenino, la comisario Nidia Martínez.

“No hay posibilidad ni siquiera de enchufar un cargador”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que en el Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada la infraestructura no permitiría la instalación de lujos como los que López tenía en el Departamento Judicial.

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“No hay posibilidad ni siquiera de enchufar un cargador o una cocinita”, dijo el ministro Nicora, quien agregó que en ese centro de reclusión se realizan “aleatoriamente y casi diariamente” controles para impedir que las personas privadas allí de su libertad tengan en sus celdas objetos no permitidos.

Salud de Dalia López

Durante la reclusión de López en el Departamento Judicial, la defensa de la empresaria reportó que el estado de salud de la mujer era delicado, con frecuentes descompensaciones producto de un cuadro de diabetes.

El ministro Nicora dijo que López fue sometida a varios estudios médicos a pedido de su defensa antes de su traslado a Emboscada y que todos los trámites formales correspondientes se realizaron.

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Agregó que la eventual realización de nuevos estudios médicos estará supeditada a las decisiones que tome el juzgado que lleva la causa de López y señaló que el Complejo Penitenciario donde la empresaria está encerrada tiene capacidad de realizar “tratamientos paliativos de baja complejidad” según sea necesario.

El Ministerio Público acusa a Dalia López de haber gestionado la producción de cédulas de identidad de contenido falso para el exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, y su hermano Roberto de Assis Moreira, quienes estuvieron presos en Paraguay en 2020 por el uso de esos documentos.