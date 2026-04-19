Olimpia vs. Cerro Porteño: recomendaciones y prohibiciones para la seguridad en el clásico

Este domingo, a partir de las 17:30, tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, una nueva edición del ‘superclásico’ del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, los dos clubes más populares del país, por la fecha 17 del Torneo Apertura.

Se espera que miles de aficionados del fútbol colmen las gradas del Defensores del Chaco y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional reiteraron una serie de recomendaciones de seguridad para las personas que planeen ir al estadio, además de recordar cuáles son los objetos cuyo ingreso al recinto deportivo estará prohibido.

Además de contar con sus tickets de entrada – que pueden presentarse en formato físico o digital –, las personas que vayan al estadio deben portar sus cédulas de identidad.

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Las autoridades recuerdan que está prohibido el ingreso a estadios de personas bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, y en los alrededores del estadio habrá controles para impedir que personas en ese estado lleguen al Defensores.

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Igualmente está prohibido el ingreso de armas de fuego – u objetos punzantes o cortantes – o cualquier tipo de pirotecnia.

Otros objetos que no podrán ser ingresados al estadio