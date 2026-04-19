Realizarán maratón solidaria a César Villalba, quien iba a rifar su casa

La organización solidaria San Juan se Mueve, de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, está organizando esta maratón a favor de César Villalba, quien semanas atrás había anunciado que estaba rifando su vivienda para costear gastos médicos y asistir a su familia.

La agrupación, caracterizada por llevar a cabo actividades solidarias a favor de personas vulnerables, al conocer la situación de Villalba decidió organizar una maratón para se realizará próximo viernes 8 de mayo.

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El objetivo es recaudar la mayor cantidad posible de recursos para cubrir los gastos médicos de Villalba y, de esa manera, evitar que el mismo tenga que seguir adelante con la rifa de su vivienda, lo que implicaría la pérdida del único patrimonio de la familia.

Caso de César Villalba

César Villalba es un trabajador que se gana la vida vendiendo panchos diariamente en la plaza Boquerón de San Juan Bautista, Misiones, pero desde hace tiempo viene padeciendo problemas de salud.

Hace unas semanas, su médico urólogo le detectó anomalías en su próstata y le indicó que debe someterse a una cirugía. Sin embargo, antes debe realizarse un estudio específico: la biopsia ecoguiada, que sirve para la detección de células cancerígenas.

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Tras esto, realizó la búsqueda de un hospital público donde realizarse el estudio y acudió hasta el Hospital del Sur de Encarnación, donde no consiguió resolver su situación. Por ello, averiguó el costo de dichos estudios en un centro privado, encontrando un monto muy elevado.

Frente a esta situación, decidió rifar su vivienda para costear todos los gastos médicos, ya sea el estudio, la operación y el postoperatorio.

Además, tenía un segundo objetivo: salir del barrio donde habitan actualmente, ya que en el lugar se genera bastante ruido de motocicletas con escapes modificados, entre otros, lo cual afecta a su hijo menor de 11 años, que tiene autismo.

Luego de las publicaciones periodísticas sobre su decisión, Villalba recibió la ayuda correspondiente. Ya pudo realizarse el estudio requerido sin costo alguno por su médico en el Instituto Nacional del Cáncer el martes último y ya cuenta con fecha de cirugía, la cual será el 28 de mayo.

En ese sentido, la organización solidaria San Juan se Mueve invita a toda la comunidad a colaborar con esta familia de escasos recursos que en estos momentos lo necesita, señalando su lema tradicional: “Hoy por ti, mañana por mí”.