Ante falta de recursos y cobertura en salud pública, sanjuanino rifa su casa para costear tratamiento médico

César Villalba López, de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, se dedica desde hace 33 años a la venta de comidas con su carrito de panchos, actividad que realiza diariamente en horas de la noche.

Hace varios años enfrenta problemas de salud y se encuentra en tratamiento. Recientemente, su médico de cabecera Raúl Adorno detectó anomalías en la próstata, por lo que le indicó someterse a una cirugía lo antes posible.

Para poder ser intervenido quirúrgicamente, César Villalba debe realizarse previamente una biopsia ecoguiada de próstata con sedación. Este estudio es fundamental para detectar cáncer de próstata, así como la presencia de células benignas o malignas.

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Ante esta indicación médica, César Villalba inició la búsqueda de un hospital público donde pueda realizarse dicho estudio, ya que acudir a un centro privado resulta difícil debido a sus escasos recursos económicos.

El mismo señaló que acudió hasta el Gran Hospital del Sur de Itapúa, ya que según lo mencionado, cuenta con diversos estudios. Sin embargo, en dicho centro asistencial no se realiza el estudio específico solicitado por el médico.

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Ante esta situación, decidió rifar la casa donde habita junto a su familia para poder costear los gastos médicos, ya que el sistema de salud pública no cuenta con los estudios que requiere y en el sector privado el costo es elevado, por lo que no le alcanza para cubrirlo.

“Ahora tengo problemas de próstata y mi médico me pidió realizarme un estudio. Acudí hasta el Gran Hospital del Sur de Encarnación, Itapúa, donde me indicaron que el estudio solicitado no se realiza allí. Ante esta situación, tendré que hacerlo en un centro privado, lo que implica un costo elevado”, señaló César Villalba.

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“Tanto para costear los gastos del estudio que debo realizar, como también los de la cirugía a la que me voy a someter y para mantener a mi familia, decidí rifar mi casa. Tengo en venta 2.000 boletas a G. 50.000 cada una y, si logro venderlas todas, podré cubrir los gastos médicos”, agregó Villalba.

El mismo señaló que ya recurrió a autoridades políticas, de quienes solo recibió promesas y que hasta la fecha no se han acercado para brindarle ayuda. Indicó además que con él vive un hijo con autismo, quien también depende de su trabajo para su sustento.

Asimismo, explicó que el motivo de la rifa no solo es cubrir los gastos médicos, sino también poder cambiar de vivienda, ya que su hijo presenta dificultades en el lugar donde viven debido a los intensos ruidos que se generan en la zona por las motocicletas con roncador.