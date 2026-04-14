César Villalba, quien iba a rifar su casa, recibe asistencia y ya cuenta con fecha de cirugía

La semana pasada se había dado a conocer el caso de César Villalba, quien había decidido rifar su propia vivienda para costear los gastos médicos, a raíz del problema de próstata que atraviesa.

De acuerdo con el relato de Villalba, su médico de cabecera le había indicado que se tenía que someter a una cirugía de próstata, pero antes de eso se tenía que realizar un estudio, una biopsia ecoguiada, procedimiento para detectar células cancerígenas en la próstata.

Indicó que es un procedimiento muy costoso en centros asistenciales privados y que no se dispone en centros de salud públicos cercanos, como el Gran Hospital del Sur de Encarnación, y por esa razón había decidido en su momento rifar su vivienda.

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Tras las repercusiones que tuvieron las publicaciones, será sometido a dicho estudio en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y, en ese sentido, el director de la Octava Región Sanitaria, José María Mereles, mencionó que César Villalba está siendo asistido por los profesionales del Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones.

“Don César ya está siendo asistido por los profesionales del Hospital Regional de San Juan Bautista. Está en el Incan, donde tuvo una cita esta mañana a las 7:00 para la realización de su estudio, que es la biopsia ecoguiada. EL mismo fue trasladado en una ambulancia del Hospital”, comentó Mereles.

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Agregó que ya cuenta con fecha de su cirugía de próstata, que será el 28 de mayo: “Le dimos un tiempo prudencial para que él pueda prepararse en cuanto a su salud, ya que para la cirugía de próstata el paciente no debe tener problemas de hipertensión y también se le pidió que pueda conseguir cuatro donantes de sangre, ya que esta clase de cirugía sangra bastante”, agregó el médico.

Otro de los motivos que llevó a César Villalba a tomar la decisión de rifar su vivienda es la situación de su hijo, quien tiene autismo. Según explicó, en el barrio donde residen existen ruidos constantes que afectan directamente al menor, por lo que la familia buscaba la posibilidad de mudarse a un entorno más tranquilo y adecuado para su bienestar.