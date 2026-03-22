Fabrican el tradicional catre Vakapi en Paso Mbutú y se vende en todo el país

El catre Vakapi, o catre trama, como también se conoce a este tipo de cama, era muy utilizado en comunidades donde no se podía acceder a camas con colchón. Por ejemplo, era normal ver este tipo de camas en estancias, donde se contaban con los materiales para su fabricación: madera y cuero de vaca.

El conocimiento de cómo realizar el trenzado del cuero es todo un arte que fue pasando de generación en generación. Luego con el acceso a la compra de las camas con colchones, ver los catres vakapi ya era casi una novedad.

El conocimiento de cómo realizar el trenzado del cuero es todo un arte que fue pasando de generación en generación. Luego, con el acceso a la compra de camas con colchón, ver los catres Vakapi ya era casi una novedad.

Un hospedaje ubicado en la comunidad de Paso Mbutú, a 85 kilómetros de la ciudad de Concepción, precisaba de más camas debido al crecimiento del lugar, donde la cantidad de turistas no compensaba comprar somieres, por ejemplo. Fue así que el propietario del hospedaje, Óscar Atilio Meza, recordó que en su niñez se utilizaban los catres trama.

Para poder fabricar este tipo de camas, tuvo que encontrar a las personas con los conocimientos artesanales. Los primeros catres Vakapi fueron efectivamente llevados al hospedaje, y los turistas que llegaban a esta pequeña comunidad, ubicada a orillas del río Aquidabán, quedaban sorprendidos por el estilo del mueble.

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Muchas personas expresaron interés en comprar las camas artesanales, y allí nació otra idea: fabricarlas y ponerlas a la venta para aquellos nostálgicos, ya que estas camas a más de uno lo remontan a su niñez. Hace un poco más de un año que empezaron a comercializarlas en todo el país. Para dar a conocer su trabajo, Óscar Atilio Meza utiliza las redes sociales.

La fabricación

Actualmente trabajan en la fabricación de estas camas don Orlando Villasboa, maestro de carpintería y cortador de cuero, de 82 años; don Mariano Larrea, de 66 años, encargado del tramado y también cortador de cuero; Florencio Zorrilla, encargado de cortar las maderas con motosierra y también de cortar los cueros; y Jorge Agüero, carpintero.

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Una vez que tienen los materiales, el cuero debe secarse lo suficiente; para ello lo extienden al sol. Luego se procede al corte, que también tiene su particularidad: un solo cuero de un animal vacuno, dependiendo de su tamaño, puede utilizarse para fabricar hasta dos camas.

En tanto que la madera debe cortarse según la medida que el cliente precisa. Las patas son plegables, no fijas. Después se realiza el armado y, cuando se tiene toda la estructura hecha, se inicia el tramado o trenzado del cuero, que es todo un arte.

Medidas y precios

Las medidas de las camas que fabrican son de 85 cm de ancho por 1,95 metros de largo; el costo es de G. 600.000. La de 1 metro de ancho por 1,95 metros cuesta G. 650.000.

También tienen la de 1,20 metros de ancho por 1,95 metros de largo, que se vende a G. 750.000. La madera utilizada tiene dimensiones de 3 pulgadas por 2.

La resistencia de la cama es muy alta, aseguran los fabricantes: aguanta hasta 200 kilos aproximadamente. Los pedidos se pueden realizar al 0972 933 182.

Otros muebles

Este emprendimiento no se ha limitado a la fabricación de los catres trama; también producen hamacas de madera, sillas con tramado de Vakapi, entre otros muebles.