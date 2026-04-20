Ciudadanos declaran asueto comunitario e inician movilización por crisis vial

Ante la falta de respuestas, en asamblea resolvieron endurecer las acciones y visibilizar la crisis mediante protestas concretas. La comunidad decidió pasar del reclamo a la acción.

El tramo de 17 kilómetros que conecta con la ruta PY11, en Naranjaty, continúa intransitable pese a reiterados pedidos de reparación. La situación afecta gravemente la circulación.

Como parte de la protesta, padres y alumnos comenzaron a trabajar en puntos críticos del camino, mientras avanzan en la paralización de actividades educativas. No descartan bloqueos de ruta como medida de presión.

El poblador Bonifacio Romero afirmó que la movilización se inició por la falta de respuestas y advirtió que los caminos están cada vez más intransitables. Señaló que las familias decidieron involucrarse directamente.

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Los manifestantes advierten que la paciencia se agotó y no descartan radicalizar las medidas si no obtienen soluciones concretas. La protesta se plantea como último recurso.

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Otros puntos críticos incluyen tramos entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, así como la ruta PY08, donde persisten peligros pese a reparaciones parciales. La crisis vial afecta a todo el departamento