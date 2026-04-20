¿Cómo están los heridos del Superclásico? Esto informan desde el Hospital de Barrio Obrero

Tras el enfrentamiento durante el Superclásico y las corridas en las inmediaciones del Defensores del Chaco, el Hospital General de Barrio Obrero fue uno de los centros asistenciales adonde se trasladaron los hinchas.

El balance final cerró con 45 hinchas atendidos, la mayoría de ellos con heridas contusas, cortes menores y escoriaciones producidas por caídas, según reveló el titular del hospital, Adán Godoy.

“No hay ningún paciente con herida grave, con órganos mutilados o en estado crítico. Ninguna víctima, todos llegaron conscientes”, indicó el doctor. Precisó que los médicos de guardia realizaron principalmente tareas de sutura y limpieza de heridas superficiales.

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Balines de goma y descarte de armas de fuego

El médico detalló que varios hinchas presentaron impactos por balines de goma utilizados por las fuerzas del orden para dispersar a los violentos.

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Añadió que, entre los lesionados por balines, un paciente resultó con una herida más profunda en el muslo. Sin embargo, descartó de forma oficial el ingreso de personas afectadas por proyectiles de metal.

Además de los traumatismos, el hospital asistió a personas afectadas por gas lacrimógeno. El médico reveló que una mujer embarazada fue evaluada tras inhalar dicho químico y presentar cefalea (dolor de cabeza), pero tras los chequeos correspondientes se verificó que no sufrió complicaciones de salud.

Situación normalizada en el hospital

En el área de pediatría se registró una sola intervención, según reveló el director. Se trata de un paciente con una herida leve en la cabeza que requirió sutura, aunque aclaró que no era un niño pequeño.

Sobre el estado actual de los hinchas que ingresaron anoche, Godoy confirmó la desocupación de las urgencias: “Fueron dados de alta anoche y esta mañana ya no hay nada, según los reportes que me pasaron”, indicó.

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El personal policial que resultó herido durante los operativos de seguridad no fue ingresado a este centro, sino que recibió atención directa en el Hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional.