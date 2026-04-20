Denuncian presunto direccionamiento de licitaciones en la comuna  de Villa del Rosario

Con respecto a la denuncia, el Ejecutivo reconoció que las empresas que aparecen en la nómina como prestadores de servicios fueron adjudicadas con algunas obras en el 2024 y 2025, pero que actualmente ya no trabajan con la institución municipal.

Conforme a la denuncia, en las licitaciones realizadas se puede notar el direccionamiento en la ejecución de las obras. Por una parte, aparece como beneficiaria la empresa unipersonal de Benelfrido Ríos, actual precandidato a concejal municipal de esta ciudad, ANR oficialista.

En los datos del oferente también se consigna el nombre de Carlos Vázquez, encargado de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la Municipalidad. Esta persona es cuñado de la precandidata a concejal municipal Alicia Escobar, por lo que se presume que la mayoría de las licitaciones estarían direccionadas a favor del entorno político.

Otra empresa

En otra licitación aparece la empresa denominada GRUPO JM S.A., de Arnaldo José Baeza, esposo de Laura Karina Ibáñez Caballero, sobrina de José María Ibáñez. En este caso, se menciona a la esposa porque son las dos empresas que se inscribieron para la licitación, asegurando de esta manera que el negocio se quede en la familia.

Datos de la DNCP y CGR

Datos recabados de la DNCP y CGR señalan que la empresa GRUPO JM S.A. ha sido adjudicada en diferentes entidades públicas por más de 27.000 millones. Por otra parte, los denunciantes señalaron que es importante mencionar que la Municipalidad no ha hecho licitaciones de papelería y útiles de oficina, sino que compra directamente, sin licitar, de la librería de la suegra de Carlos Vázquez, madre de Alicia Escobar, precandidata a concejal.

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Cuestionan a funcionarios

Aparte de estas denuncias, también se menciona a dos personas que figuran como funcionarios de la Cámara de Diputados y comisionados en una oficina habilitada por el diputado rosarino Jorge Barressi: Mercedes Galeano, precandidata a la concejalía, y Fernando Cano, quienes son cuestionados porque supuestamente nunca acudieron para marcar su entrada en su lugar de trabajo.

Respuesta sobre la denuncia

Con relación al presunto direccionamiento en las adjudicaciones por parte de la administración municipal a cargo de Julián Barressi, el jefe de la comuna manifestó que en ningún sentido puede haber direccionamiento en la adjudicación de las obras, atendiendo que la institución responsable de adjudicar los trabajos es la DNCP y no la Municipalidad.

Aclaró además que actualmente ninguna de estas empresas ya tiene vínculos con la comuna de Villa del Rosario. En lo que concierne a la compra de artículos de papelería, respondió que son gastos pequeños que no necesitan ser llamados a licitación.

En lo que refiere a los dos funcionarios de la Cámara de Diputados, mencionó que ambas personas se manejan directamente con su hermano.