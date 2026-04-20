En el mes del Adulto Mayor, inician curso de informática en Pilar

En el marco del Mes del Adulto Mayor, cuya fecha central se celebra el próximo miércoles 29 de abril como Día Nacional del Adulto Mayor, establecido por la Ley Nº 4.792/12.

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La Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) dio inicio a un curso de informática dirigido a este sector de la población.

Las clases se desarrollan en el Centro Comunitario “Teresa Núñez” de la Cruz Roja Paraguaya, filial Ñeembucú, en coordinación con la Municipalidad de Pilar.

A pesar de la lluvia, una veintena de personas mayores participó del primer encuentro, demostrando interés en incorporarse al uso de herramientas tecnológicas.

Según el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas, Miguel Del Pino, la capacitación tendrá una duración de dos meses y apunta a generar un espacio de interacción que permita a los participantes superar el temor al uso de la tecnología.

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“Muchas veces sienten recelo, pero con este curso pueden animarse e incorporarse al mundo digital”, señaló.

El programa se desarrolla con una metodología adaptada al ritmo de los adultos mayores, con el acompañamiento de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos, quienes cumplen el rol de monitores.

Las clases son prácticamente personalizadas, permitiendo a los asistentes expresar sus necesidades y aprender a utilizar herramientas que faciliten la comunicación con sus familiares y su desenvolvimiento en la vida diaria.

La iniciativa forma parte de los proyectos de extensión universitaria de la UNP, que buscan vincular la formación académica con la comunidad.

Por su parte, Cristina Ozuna, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores, resaltó la importancia de estos espacios de aprendizaje.

“Hoy en día la tecnología está en todas partes, incluso para realizar pagos desde el celular, y debemos adaptarnos a los nuevos tiempos”, expresó.

Asimismo, instó a otros adultos mayores a sumarse a estos cursos gratuitos, destacando que no solo fomentan la independencia, sino que también contribuyen a mantenerse activos y mejorar la calidad de vida.