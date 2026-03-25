Adultos mayores de Pilar se capacitan en primeros auxilios con la Cruz Roja

De la actividad participaron miembros de la Asociación de Adultos Mayores, así como voluntarios de la Cruz Roja filial Ñeembucú, profesionales y estudiantes del área de la salud y docentes de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

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También estuvieron presentes autoridades policiales, como la directora de la Policía Nacional en Ñeembucú, comisario Martina Trinidad; el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, comisario Cándido Jesús Pérez Ibarrola; y el jefe de la Comisaría 4ª, subcomisario Augusto Sánchez.

La jornada consistió en un curso de primeros auxilios dirigido a adultos mayores de la ciudad, desarrollado en el local de la citada asociación, donde varios miembros de la comunidad se sumaron con entusiasmo a la capacitación.

El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer las capacidades de las personas mayores, promoviendo su autonomía, participación activa e integración dentro de la sociedad.

Según Richard Parra, promotor nacional de Género e Inclusión (PGI) de la Cruz Roja Paraguaya, este tipo de acciones apunta a evitar la exclusión de los adultos mayores y mantenerlos activos dentro de sus comunidades.

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“Estamos enseñando los procedimientos básicos de primeros auxilios, qué acciones pueden realizar ante una emergencia, a qué números recurrir y cómo actuar mientras llega la asistencia especializada”, explicó.

Asimismo, agregó: “Estos proyectos son los que engrandecen a las comunidades, fortaleciendo su capacidad de respuesta. Eso es lo que buscamos: aliviar el sufrimiento humano”.

Por su parte, el voluntario Jorge Espínola destacó el rol protagónico de los adultos mayores dentro de la sociedad.

“Dentro del proyecto de envejecimiento saludable buscamos que el adulto mayor sea una parte activa de la comunidad y no pasiva. Debemos desterrar la idea de que ya no pueden aportar, porque siguen siendo fundamentales. Este taller también les permite ayudar a otros, convirtiéndose en actores clave ante situaciones de emergencia”, manifestó.

Añadió, además, que los conocimientos adquiridos pueden ser vitales en el entorno familiar: “Por ejemplo, si están en casa y ocurre una caída o una urgencia, pueden brindar los primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencia”.

A su turno, la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores, Cristina Ozuna, resaltó la importancia de este tipo de capacitaciones y anunció que el próximo 8 de abril se realizará una segunda jornada, con el objetivo de profundizar los conocimientos básicos en primeros auxilios.

La actividad permitió a los participantes adquirir herramientas esenciales para actuar ante situaciones de emergencia, contribuyendo así a la construcción de una comunidad más preparada y solidaria.