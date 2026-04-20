Fans de Luis Miguel en Paraguay celebraron sus 56 años

Las fans de Luis Miguel celebraron de manera anticipada los 56 años del “El Sol de México”. El encuentro estuvo marcado por un ambiente festivo. El lugar se llenó con las melodías inconfundibles del cantante bajo una temática mexicana fascinante.

La presidenta del Club, Cynthia Beatriz Cabañas Britos, expresó, “el pasado viernes 17 de abril, vivimos un acontecimiento inolvidable. Fue mucho más que un simple cumpleaños; fue una noche mágica y espectacular en Sala de Despecho, donde el corazón de Paraguay latió al ritmo de México”.

“Todas las fans estuvimos sumamente contentas y emocionadas celebrando sus 56 años. Fue un encuentro cargado de energía, brindis y esa pasión que solo nosotras entendemos”, recordó Cynthia Cabañas.

Las fans vivieron una noche cargadas de alegría, y compartieron entre todas, los mayores éxitos de Luis Miguel. Entre las canciones que corearon fueron: “La Incondicional”; “La Bikina”; “Cuando calienta el Sol”; “Si nos dejan”; “La chica del bikini azul”; “La media vuelta”, y muchas más que disfrutaron en homenaje al artista latino considerado como el más exitoso de todos los tiempos.

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Muestras de cariño

Las fans de “Micky” apodado de una manera cariñosa por sus seguidoras, recuerdan que el Club tiene una constante agenda de “Homenajes y Tributos” que realizan con eventos especiales para recorrer sus grandes éxitos, manteniendo viva la magia de su música.

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Cada año festejan la impecable trayectoria del “Sol de México”, conmemorando cada hito de su carrera. Los acontecimientos más importantes son el “Día Internacional de las Fans”, el “Día Internacional de Luis Miguel”, “su Cumpleaños”, y el “Día de la Independencia Mexicana”.