Hospital de Clínicas convoca a jornada integral para adultos mayores, en antigua sede

El jueves 23 de abril, la antigua sede del Hospital de Clínicas en el barrio Sajonia se convertirá en el epicentro de una jornada dedicada exclusivamente al bienestar de la tercera edad. A partir de las 09:00, el Servicio de Medicina Familiar de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCMUNA) llevará a cabo una nueva edición del Club del Adulto Mayor.

La actividad forma parte de un ambicioso proyecto comunitario que busca integrar la atención médica con el soporte social y educativo, derribando las barreras del aislamiento, que suelen afectar a este sector de la población.

Clínicas y el Día del Adulto Mayor: atención integral

La jornada no se limitará a la asistencia clínica convencional, sino que propone un esquema de cuidado de 360 grados. Según el programa previsto, los asistentes podrán acceder a:

Controles preventivos: Se realizará un censo de adultos mayores y el monitoreo de signos vitales para un seguimiento del estado de salud general.

Capacitación práctica: Se dictará la charla taller “Primeros auxilios en casa y la calle”, diseñada para brindar herramientas de reacción rápida ante emergencias cotidianas.

Bienestar emocional y social: Se habilitarán espacios de interacción para fomentar la participación activa y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Promoción de hábitos: Orientación en nutrición y programas de ejercicio adaptados para una vejez saludable.

“El proyecto busca garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, generando un entorno de apoyo y respeto donde el aprendizaje continuo sea el eje central”, señalaron desde la organización del evento.

Médicos residentes y estudiantes de Medicina de la UNA participarán activamente de la jornada, lo que les permite fortalecer sus competencias en un contexto real. Además, la actividad es válida para horas de extensión universitaria.