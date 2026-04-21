San Miguel: Las lluvias evidencian mala ejecución en arreglos de caminos vecinales

Las precipitaciones registradas en todo el departamento demostraron que las reparaciones fueron deficientes en los caminos de la comunidad de Yyspo compañia en San Miguel, Misiones.

Actualmente, en varios tramos se observan enormes pozos con agua estancada y cortes en la calzada que dificultan seriamente el tránsito de los vecinos.

Además, la falta de cunetas adecuadas provoca que el agua forme canales profundos en medio del camino, dejando apenas un pequeño espacio para la circulación vehicular, llegando incluso a imposibilitar el paso de los vehículos.

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Los pobladores de la zona son principalmente pequeños productores que se dedican a la agricultura, horticultura y cría de animales para la venta.

El mal estado de la ruta les impide sacar y comercializar sus productos, razón por la cual exigen desde hace tiempo un camino en condiciones que sea transitable todo el tiempo.

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El pasado 28 de enero, los vecinos se reunieron con la intendenta Elvina González de Díaz (ANR-HC), para plantearle la situación. En aquella oportunidad, la mandataria se comprometió a gestionar recursos ante la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas para solucionar el problema.

Sin embargo, según los habitantes, el trabajo realizado fue de muy mala calidad, un típico trabajo “vai vai” que no resiste ni siquiera un día de lluvia.

Los vecinos remarcan que lo correcto hubiera sido realizar un raspado profundo, carga de ripio, perfilado y construcción de cunetas a ambos lados para evitar el estancamiento de agua. Al no haberse ejecutado estos pasos fundamentales, hoy el camino vuelve a estar totalmente intransitable y deteriorado.