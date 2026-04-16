Video: denuncian mal estado de la ruta que une los distritos de San Ignacio y Yabebyry en Misiones

La ruta departamental D057, que une los distritos de San Ignacio y Yabebyry, se encuentra en muy malas condiciones a lo largo de todo su tramo.

Presenta enormes baches que abarcan ambas calzadas, lo que obliga a los conductores a reducir la velocidad; durante la noche, la situación se vuelve aún más peligrosa debido a la escasa iluminación, convirtiéndose en una verdadera trampa.

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A lo largo del trayecto también se observa un considerable levantamiento de la capa asfáltica. Esta situación representa un serio riesgo para los pobladores, ya que se trata de una vía muy utilizada para el traslado de diversos productos destinados a su comercialización.

En ese sentido, uno de los pobladores de la comunidad y frecuente usuario de esta vía, Manuel Maciel, señaló que desde hace tiempo vienen reclamando a las autoridades la reparación del tramo, de aproximadamente 60 kilómetros; sin embargo, hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta.

“A través de un video que difundí en mis redes sociales, hice un reclamo a las autoridades correspondientes en nombre de la ciudadanía por el mal estado del camino, con el objetivo de que se pueda atender y dar una solución”, indicó Maciel.

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El mismo señaló que con ese video, en el que reclama la asistencia urgente para la reparación del camino, busca que las autoridades de Yabebyry y San Ignacio se pongan de acuerdo y gestionen de manera conjunta una solución ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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“Es una ruta muy utilizada no solamente por los pobladores de Yabebyry, sino también por gente de Ayolas y Corateí, ya que este camino une esta zona del departamento con San Ignacio. Además, también es utilizado por ciudadanos de Laureles y Cerrito, del departamento de Ñeembucú”, agregó.

Señaló que desde hace un mes y quince días viene realizando el reclamo de manera constante, pero que hasta la fecha no se tiene ninguna respuesta.

También solicitó al jefe regional 8 del MOPC, Casto González, que pueda intermediar ante la ministra Claudia Centurión para buscar una reparación de este camino.

Al respecto, quisimos dialogar también con Casto González, pero en la oficina de la regional 8 del MOPC nos señalaron que el mismo se encuentra por la capital del país en una reunión y que recién la próxima semana estaría de vuelta por el departamento.

En esta zona, la pavimentación asfáltica construida por el MOPC fue habilitada en el 2021 por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y es un tramo total de 62 kilómetros que conecta San Ignacio, Santa Rita y Yabebyry.