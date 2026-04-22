Movilización indígena y campesina en Asunción: reclaman tierra, presupuesto y fin de desalojos

La movilización, impulsada por el Espacio de Unidad Indígena Campesina y Popular, se desarrolló los días 20, 21 y 22 de abril, coincidiendo con fechas simbólicas de la lucha campesina e indígena. Desde la organización, aseguran que la concentración de tierras y la falta de políticas públicas agravan una crisis social que afecta a miles de familias.

Mario Rivarola, representante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), explicó que los ejes centrales del reclamo son el acceso a la tierra, el territorio y el fortalecimiento de la producción.

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“Nuestro país tiene millones de hectáreas fértiles, pero están concentradas en pocas manos. Mientras tanto, comunidades indígenas están superpobladas y sin espacio para vivir dignamente”, señaló.

Según detalló, solo un pequeño porcentaje de propietarios concentra la mayor parte de las tierras productivas, mientras que cientos de indígenas siguen perdiendo sus espacios. Además, habló de al menos 300.000 campesinos sin tierra.

Rivarola también denunció que las comunidades campesinas sufren desalojos constantes y procesos de criminalización vinculados al avance del agronegocio. “Sin tierra no hay producción, y sin territorio no hay vida digna”, enfatizó.

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Principales reclamos

Entre las principales demandas presentadas por nota a los tres poderes del Estado se destacan:

Mayor presupuesto para la compra de tierras destinadas a comunidades indígenas

Implementación de un plan nacional para pueblos indígenas

Financiamiento seguro para la producción campesina e indígena

Regularización de asentamientos campesinos

Derogación de la llamada “ley Riera-Zavala” (que convierte la invasión de tierras en crimen) y revisión del acuerdo SOFA

Modificación de la ley de Senabico para destinar parte de los bienes incautados a sectores vulnerables

Los manifestantes entregaron documentos formales a representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y esperan la convocatoria a una “cumbre de poderes” para avanzar en soluciones concretas.

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Continuarán las medidas de fuerza

Aunque la movilización en la capital culminará hoy al mediodía, los dirigentes anunciaron que no descartan volver a manifestarse si no obtienen respuesta.

Paralelamente, en departamentos como Caaguazú ya se están realizando cierres intermitentes de rutas en zonas como Jasy Kañy e Yvy Ja’u, con bloqueos de entre 15 minutos y una hora, varias veces al día.

Pese a la baja concurrencia, atribuida principalmente a las intensas lluvias que dificultaron la salida de varias comunidades, los organizadores consideran que la movilización fue un paso importante. “Es un logro haber salido juntos indígenas y campesinos. Vamos a reorganizarnos y volveremos con más fuerza”, concluyó Rivarola.