Campesinos e indígenas marcharán en Asunción desde el lunes y anuncian piquetes en el interior

La Movilización Nacional por Tierra, Trabajo y Producción tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de abril y es convocada por el Espacio de Unidad Indígena Campesina y Popular. La marcha tiene como eje central exponer la problemática que aqueja a comunidades indígenas y familias campesinas que no tienen acceso a la tierra.

Según las cifras que manejan, más del 30% de las comunidades indígenas carece de seguridad sobre sus territorios y más de 1.400 familias campesinas fueron desalojadas entre diciembre del 2025 y marzo de 2026.

Mario Rivarola, representante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), explicó que en nuestro país la tierra está mal distribuida. Señaló que el más del 80 por ciento de la tierra fértil está en manos de un 2,5 por ciento de propietarios.

“Más de doscientas comunidades indígenas no cuentan con títulos de sus tierras, están totalmente abandonadas. Las comunidades campesinas carecen de tierras. Esta es una forma de criminalizar las luchas sociales cuando los campesinos piden tierras al Estado; se crean leyes para criminalizar a estos pueblos”, señaló.

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Estas son las reivindicaciones del Espacio de Unidad Indígena Campesina y Popular:

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Presupuesto para la compra de tierras para pueblos indígenas

Presupuesto para el Plan Nacional de pueblos indígenas

Compra de tierras y regularización de asentamientos campesinos

Cese de criminalización de la lucha

Plan de fomento de la producción indígena y campesina con financiación asegurada

Derogación del acuerdo SOFA

Alicia Amarilla, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), dijo que la concentración en Asunción se realizará en la Plaza Italia desde las 9:00. En ese sentido, aclaró que la movilización en la capital no será masiva y pronosticó una presencia de entre quinientas y seiscientas personas.

Sin embargo, indicó que la movilización tendrá lugar en estos 14 departamentos:

Alto Paraná

Caaguazú

Itapúa

Canindeyú

San Pedro

Concepción

Amambay

Paraguarí

Central

Misiones

Boquerón

Alto Paraguay

Caazapá

Ñeembucú

Amarilla precisó que en un total de 27 localidades estarán realizando concentraciones y piquetes.

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