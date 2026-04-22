Productores piden el desembolso a tiempo del programa Ñepytyvo

Desde la Asociación de Pequeños Productores de San Juan Bautista, Misiones, mencionaron que el desembolso tardío del presupuesto del programa productivo denominado Ñepytyvo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) afecta a los productores, ya que les obliga a sembrar fuera de tiempo su cultivo, lo cual ocasiona una pérdida importante a la hora de cosechar.

“Tenemos un punto positivo y uno negativo. El positivo es por el tema del presupuesto que tenemos ya asegurado. El año pasado se firmó por tres años el presupuesto; eso lo tenemos asegurado. Por otro lado, tenemos sí algunas dificultades que cada año venimos teniendo, que es el desembolso fuera de tiempo, y cuando eso ocurre es cuando el productor muchas veces no llega al 100% de su producción”, señaló Luis Otazú, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de San Juan Bautista.

Otazú explicó que los productores tienen su tiempo para su cultivo, para que de esa manera puedan tener una buena producción y, por ende, un buen ingreso económico.

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El mismo señaló que la primera siembra debe iniciar entre mayo y junio para tener un 100% de cosecha y que, pasando esa fecha, ya es una lotería, ya que a veces se puede tener una buena cosecha, pero por lo general ya se pierde un 50% a consecuencia del factor climático.

“Lo que estamos solicitando ahora al director de la EBY, Luis Benítez, es lo posible para adelantar todos los trabajos, adelantar el desembolso de los recursos para iniciar los trabajos lo antes posible, que son la preparación de suelo y posterior siembra, para que los productores puedan aprovechar su producción”, indicó Otazú.

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En ese contexto, el dirigente mencionó que la temporada pasada el desembolso tardío afectó bastante, principalmente por el factor climático, ya que la sequía que se tuvo entre el mes de diciembre del año pasado y enero de este arruinó bastante los cultivos, y eso quieren evitar para esta temporada.

Para evitar que se repitan experiencias negativas, la organización solicitó que los desembolsos de los recursos se lleven a cano en mayo. Una vez que se concrete, inmediatamente iniciarán los trabajos en el campo, explicaron desde la nucleación.

Tiene un fondo de G. 16.000 millones

El programa productivo Ñepytyvó de la EBY contempla la preparación de suelo para los productores agrícolas y hortícolas, y para aquellas personas que no cuentan con ese rubro contempla la provisión de aves de corral.

Cuenta con un presupuesto de G. 16.000 millones de manera anual para todas las organizaciones y asociaciones del departamento de Misiones, y en este distrito son beneficiadas unas 500 familias.