San Juan Bautista: denuncian presunto acoso sexual y maltrato a estudiantes de una institución educativa

Se conoció una denuncia por presunto acoso sexual y maltrato ejercido por un docente contra varios estudiantes de una institución educativa de la capital misionera.

Una de las afectadas presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió descubrir que no era la única afectada, sino que varias adolescentes habrían sido víctimas.

La investigación preliminar reveló que el docente también ejercía maltrato verbal hacia el curso, utilizando vocabulario y gestos inapropiados para el ámbito educativo.

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La directora departamental de Educación, Feliza López, informó que se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención al Ministerio Público para una investigación exhaustiva. “El profesor ya fue apartado del cargo mientras dure el proceso”, aseguró.

“Los alumnos manifestaron haber recibido maltrato, con palabras y gestos no adecuados. Se siguieron todos los pasos: entrevistas con los estudiantes y el docente, y luego se informó a la Fiscalía y al Ministerio de Educación y Ciencias”, explicó Lopez.

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Los hechos involucran a estudiantes del nivel medio de un colegio de la ciudad. Las jóvenes que denunciaron el acoso sexual tienen entre 15 y 16 años de edad.