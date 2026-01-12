Fiscalía investiga supuesto hecho de abuso sexual contra menor en San Ignacio

El agente fiscal Hugo Dávalos investiga un supuesto hecho de abuso sexual contra una menor de 12 años, que habría ocurrido en una de las compañías del distrito de San Ignacio, Misiones.

Según explicó el fiscal, la menor acudió a una unidad de salud familiar de la compañía donde reside, por molestias físicas. La profesional de salud que la atendió solicitó la realización de una ecografía que reveló un embarazo.

“Hemos recibido la información por parte del personal de blanco de una unidad de salud de una compañía del distrito de San Ignacio, donde la niña había acudido por ciertas molestias. La médica de guardia observó las condiciones de la menor y los síntomas que presentaba, por lo que solicitó la realización de una ecografía, en el resultado aparece la información de que la niña cursaba un embarazo de 20 semanas, aproximadamente cinco meses”, señaló el agente fiscal.

Esa información llegó a dicha unidad fiscal y, además, la madre de la menor realizó también una denuncia.

En una primera etapa de la investigación se apuntó como sospechoso a un vecino de la familia. Sin embargo, tras la realización de nuevas diligencias y una evaluación psicológica más profunda, la menor tomó confianza y relató que el supuesto autor sería su propio hermano, un joven mayor de edad.

“Se realizaron las primeras diligencias investigativas, ya que inicialmente el autor no estaba plenamente determinado. Posteriormente, con otras diligencias y algunas declaraciones que no resultaron satisfactorias, se decidió realizar una nueva contención y evaluación psicológica a la niña. En ese espacio, la menor tomó confianza y relató la verdad, mencionando que el supuesto autor sería su hermano mayor”, agregó Dávalos.

A raíz de las diligencias posteriores, se procedió a la detención del supuesto autor.

“Según la declaración brindada durante la contención psicológica, la niña refirió que los hechos se habrían producido desde hace varios años, aproximadamente desde que tenía nueve años de edad. Es decir, fue víctima de esta situación durante un largo periodo de tiempo, pero que jamás había contado a nadie hasta este momento”, refirió.