Abasto Este invita a jornada de vacunación contra la influenza

Este sábado 25 de abril, el mercado Abasto Este será el epicentro de una campaña de vacunación gratuita dirigida a toda la comunidad. La actividad, que se desarrolla junto con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), busca reforzar las defensas de la población ante la llegada de las temporadas de bajas temperaturas y prevenir complicaciones respiratorias.

La cita es en las instalaciones del Abasto Este, ubicado en la Ruta PY02, km 14,5. Los profesionales de salud estarán recibiendo a los ciudadanos en el Bloque B1, en un horario comprendido de 07:00 a 11:00.

Detalles de la convocatoria

La campaña está abierta a todo público, específicamente para personas de 6 meses de edad en adelante. Los organizadores destacaron que es obligatorio que los niños asistan acompañados por sus padres o tutores legales para recibir la dosis.

Desde la cartera sanitaria instan a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad, recordando que la vacuna contra la influenza es la herramienta más efectiva para reducir las internaciones y cuadros graves de la enfermedad.

Bajo el lema “¡Acercate y vacunate!”, las autoridades esperan una alta concurrencia en Minga Guazú para fortalecer el escudo epidemiológico de la región.