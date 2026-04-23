Influenza: más de 280.000 personas ya se inmunizaron en 10 días, en Paraguay

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), avanza a paso firme en la protección de la ciudadanía antes de la llegada de las bajas temperaturas. Hasta la fecha, el reporte destaca una alta adherencia en la vacunación contra la influenza y la exitosa implementación del anticuerpo contra el virus sincitial respiratorio.

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A solo diez días de haber iniciado la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026, las cifras oficiales del PAI —con corte al 22 de abril— revelan que 280.913 personas ya han recibido su dosis contra la influenza. Esta respuesta masiva de la población es clave para reducir la carga de enfermedades respiratorias en los servicios de salud durante los meses de mayor circulación viral, aseguraran desde Salud Pública.

Además, se resaltó que 12.270 bebés ya han sido protegidos con el Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal diseñado específicamente para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones por el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), principal causa de bronquiolitis en lactantes.

Virus respiratorio: ¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está diseñada para priorizar a los grupos más vulnerables, aunque la disponibilidad se extiende a toda la población interesada en recibir las dosis disponibles.

Influenza: Para personas de 6 meses en adelante . Los adultos mayores de 60 años reciben una que potencia la respuesta inmunológica. Para personas. Losreciben una vacuna adyuvantada que potencia la respuesta inmunológica.

Neumococo: Dirigida a personas de 60 años en adelante que no se hayan vacunado en los últimos cinco años.

Virus Sincitial Respiratorio (Nirsevimab): Recién nacidos y lactantes hasta los 12 meses (según criterios de riesgo y fecha de nacimiento establecidos por el PAI).

¿Dónde acudir para recibir las vacunas?

Las dosis están disponibles de manera gratuita en todos los vacunatorios del país. La ciudadanía puede consultar el mapa interactivo y los horarios de atención en el sitio web oficial vacunate.gov.py. Desde el PAI resaltan que no se requiere orden médica para acceder a las vacunas del esquema nacional y, que las dosis son seguras y efectivas.