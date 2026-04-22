Influenza: Salud Pública emite alerta epidemiológica por aumento en consultas

La Dirección General de Vigilancia de la Salud emitió hoy una alerta epidemiológica ante el notable incremento de pacientes con síntomas respiratorios en todo el país. Según el último reporte oficial, las consultas por Enfermedad Tipo Influenza están superando los valores históricos para esta época del año.

El documento dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) señala que este fenómeno se debe principalmente a la circulación anticipada del virus Influenza A H3N2, sumado a otros agentes como Rhinovirus, Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Adenovirus. Hasta la fecha, Paraguay registra un acumulado de 342.819 consultas por cuadros respiratorios en lo que va del 2026.

Influenza: el riesgo de las complicaciones

Las autoridades sanitarias enfatizan que el aumento de casos ambulatorios suele ser el preludio de un incremento en las hospitalizaciones. Por ello, la alerta busca mitigar riesgos en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades de base (diabetes, asma u obesidad).

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Para frenar la diseminación del virus y evitar la saturación de los servicios de urgencias, el Ministerio de Salud insta a cumplir con las siguientes medidas:

Aislamiento preventivo : Si está enfermo, no asista al trabajo, escuela o espacios públicos hasta que los síntomas desaparezcan.

Consulta oportuna: Acuda al médico ante los primeros síntomas y evite la automedicación.

Uso de mascarilla : Es obligatorio para personas con síntomas respiratorios y recomendado en lugares cerrados o con mala ventilación (oficinas, transporte público, salas de reunión).

Higiene y ventilación : Lavado frecuente de manos, desinfección de superficies y ventilar ambientes cerrados al menos 10 minutos cada hora.

Etiqueta de la tos: Cubrirse con la flexura del codo o pañuelos desechables.

Campaña de Vacunación de Invierno 2026

La herramienta más eficaz para prevenir cuadros fatales es la inmunización. Salud Pública recuerda que las vacunas ya están disponibles de forma gratuita en todos los vacunatorios del país en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno:

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Influenza : Disponible para toda la población desde los 6 meses de edad. Se cuenta con una versión : Disponible para toda la población desde los 6 meses de edad. Se cuenta con una versión adyuvantada específica para mayores de 50 años.

Neumococo (Neumo 23) : Dirigida a mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas a partir de los 5 años.

Virus sincitial respiratorio (Nirsevimab): Destinada a recién nacidos y lactantes con factores de riesgo para prevenir la bronquiolitis grave.

Para consultar los centros de vacunación habilitados, la ciudadanía puede ingresar al portal del PAI o llamar de forma gratuita a la línea 138.

Se inicia la segunda etapa de vacunación contra la influenza

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), informó que a partir de hoy, se inicio la segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno. A partir de esta fase, se incorporan los bebés y niños de 6 a 35 meses de edad a la vacunación contra la influenza en todos los vacunatorios habilitados del país.

Para esta temporada, Paraguay dispone de 1.500.000 dosis de vacuna contra la influenza, actualizada según las cepas circulantes: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Los biológicos también están disponibles en el Hospital de Clínicas y los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS).