Inundaciones exponen falta de acciones de las autoridades municipales en dos barrios de la capital de Misiones

Las lluvias ocurridas en la madrugada de este jueves volvieron a dejar en evidencia la falta de intervención de las autoridades correspondientes en la capital de Misiones. Tal como relataron los vecinos, el agua ingresó a sus viviendas y afectó la transitabilidad en una de las zonas.

Una de las situaciones más críticas se registró en el barrio Jataʼi, específicamente en la zona de olerías. Allí los residentes llevan más de 15 años reclamando la construcción de una canalización adecuada, que evite que el agua dañe sus hogares cada vez que llueve, pero hasta la fecha no obtuvieron ninguna solución.

Uno de los vecinos, Javier Otazu, aseguró que se trata de una historia de nunca acabar. “Nuestra situación no es nada buena. Hace años que sufrimos las consecuencias de la falta de obra. Estamos a pocas cuadras tanto de la Gobernación como de la Municipalidad, pero jamás nos prestaron atención. Vienen, recorren la zona y hacen promesas, pero todo queda en palabras”, manifestó.

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Explicó que cada vez que se registran lluvias intensas, las calles y varias viviendas quedan anegadas, ya que no existe un sistema que permita el escurrimiento correcto del agua.

“Como consecuencia, no podemos llevar a los chicos a la escuela ni salir de casa: es imposible transitar por el sector hasta que el agua baja”, agregó.

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Según detalló, la solución definitiva sería la construcción de un canal de cielo abierto de aproximadamente 300 metros, una obra que resolvería el problema de raíz y beneficiaría a las 10 familias que residen en la zona.

Por otro lado, en el barrio Tape Guazú los inconvenientes surgen por el descuido en el mantenimiento. Allí la vivienda de la familia de Estela Pelozo se inundó esta madrugada, tras el desborde de un canal por acumulación de residuos y maleza.

Pelozo comentó que hace tiempo vienen pidiendo a las autoridades locales que realicen tareas de limpieza y coloquen una alcantarilla, para que el agua de lluvia pueda desviarse hacia otro sector y desembocar en un tajamar cercano sin afectar las viviendas.

Ante la inminente llegada de la temporada de mayores precipitaciones, los vecinos de ambas zonas reclaman una respuesta urgente. Advirtieron que, si las autoridades no cumplen con lo prometido —tanto en la construcción del sistema de desagüe como en las tareas de limpieza—, los anegamientos y daños en los hogares se repetirán con mayor frecuencia e intensidad.

Desde la Municipalidad local señalaron que estarán atendiendo los reclamos de los vecinos para buscar una solución al inconveniente y evitar que vuelvan a sufrir estos problemas.