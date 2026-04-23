Lanzan concurso literario “Los Cuentos del Aguara’i” por el Día Internacional del Libro

El concurso literario “Los Cuentos del Aguara´i” es impulsado por la Gobernación de Caaguazú. El acto de lanzamiento se realizó en la mañana de este jueves en la escuela Enrique Solano López, con la presencia del gobernador Marcelo Soto y la primera dama departamental, Laura Samudio.

El certamen tiene como objetivo estimular la imaginación, promover la lectura y formar nuevos autores, invitando a los participantes a desarrollar historias inspiradas en la mascota Aguara’i, símbolo del departamento.

Podrán participar niños y jóvenes de entre 8 y 18 años, distribuidos en tres categorías: nivel infantil (8 a 12 años), nivel juvenil 1 (13 a 15 años) y nivel juvenil 2 (16 a 18 años).

La recepción de las obras será del 27 de abril al 12 de junio, mientras que los ganadores serán dados a conocer el 29 de junio. Posteriormente, serán exhibidos en la feria del libro “Caaguazú Lee”, organizada cada año por la entidad gubernamental.

Los trabajos podrán ser presentados en formato físico en la Gobernación de Caaguazú, tanto en la sede de Coronel Oviedo como en la sede de la ciudad de Caaguazú, o enviados en formato digital al correo culturayturismo@gobernaciondelcaaguazu.gov.py.