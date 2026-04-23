Nacionales
23 de abril de 2026 - 20:57

Lanzan concurso literario “Los Cuentos del Aguara’i” por el Día Internacional del Libro

El concurso denominado “Los Cuentos del Aguara’i” es organizado por la Gobernación de Caaguazú en el marco del Día Internacional del Libro.
El concurso denominado “Los Cuentos del Aguara’i” es organizado por la Gobernación de Caaguazú en el marco del Día Internacional del Libro.Victor Daniel Barrera

CORONEL OVIEDO. En conmemoración del Día Internacional del Libro, fue lanzada la tercera edición del concurso literario infantojuvenil “Los Cuentos del Aguara’i”, una iniciativa que busca fomentar la creatividad, la lectura y la escritura en niños y jóvenes del departamento de Caaguazú.

Por Víctor Daniel Barrera

El concurso literario “Los Cuentos del Aguara´i” es impulsado por la Gobernación de Caaguazú. El acto de lanzamiento se realizó en la mañana de este jueves en la escuela Enrique Solano López, con la presencia del gobernador Marcelo Soto y la primera dama departamental, Laura Samudio.

El Gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto y la primera dama departamental, Laursa Samudio (centro) con autoridades educativas en el lanzamiento del Concurso Los Cuentos del Aguara´i.
El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, y la primera dama departamental, Laura Samudio, con autoridades educativas en el lanzamiento del concurso “Los Cuentos del Aguara’i”.

El certamen tiene como objetivo estimular la imaginación, promover la lectura y formar nuevos autores, invitando a los participantes a desarrollar historias inspiradas en la mascota Aguara’i, símbolo del departamento.

Podrán participar niños y jóvenes de entre 8 y 18 años, distribuidos en tres categorías: nivel infantil (8 a 12 años), nivel juvenil 1 (13 a 15 años) y nivel juvenil 2 (16 a 18 años).

Alumnos de la escuela Enrique Solano López de Coronel Oviedo durante el lanzamiento del concurso “Los cuentos del Aguara’i”.
Alumnos de la escuela Enrique Solano López de Coronel Oviedo durante el lanzamiento del concurso “Los cuentos del Aguara’i”.

La recepción de las obras será del 27 de abril al 12 de junio, mientras que los ganadores serán dados a conocer el 29 de junio. Posteriormente, serán exhibidos en la feria del libro “Caaguazú Lee”, organizada cada año por la entidad gubernamental.

Los trabajos podrán ser presentados en formato físico en la Gobernación de Caaguazú, tanto en la sede de Coronel Oviedo como en la sede de la ciudad de Caaguazú, o enviados en formato digital al correo culturayturismo@gobernaciondelcaaguazu.gov.py.