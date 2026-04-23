Nacionales
23 de abril de 2026 - 10:57

PMT detenido por disturbios en el Superclásico: Municipalidad inicia proceso de destitución

La Municipalidad de Asunción informó sobre la apertura de un sumario administrativo y el inicio del proceso de destitución de un agente de la PMT, detenido como uno de los involucrados en los disturbios del Superclásico. La Policía confirmó que el inspector, identificado como uno de los agresores de un uniformado antidisturbio, integra la barra brava de Cerro Porteño.

Por ABC Color

La Policía Nacional detuvo en la mañana de este jueves a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, en el marco de la investigación por los incidentes registrados el pasado domingo en el estadio Defensores del Chaco, que derivaron en la suspensión del Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño.

El detenido fue identificado como Nicolás Fariña, quien fue aprehendido cuando se disponía a ingresar a su lugar de trabajo.

Según el reporte policial, el funcionario habría sido plenamente identificado como uno de los participantes en los hechos de violencia, incluso como presunto agresor de un uniformado antidisturbios.

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Hombre en uniforme de policía con expresión seria, frente a una pared con escudos de la Policía Nacional de Paraguay.
Un agente de la PMT de Asunción fue detenido tras agredir a un policía durante incidentes en el Superclásico suspendido. El arrestado fue identificado como Nicolás Guido Fariña Coluchi (37), quien fue detenido cuando se disponía a ingresar a su lugar de trabajo, en la base de la institución ubicada entre General Santos y Eusebio Ayala.

Municipalidad inicia sumario y proceso de destitución

La Municipalidad de Asunción informó que se dispuso la apertura inmediata de un sumario administrativo contra el funcionario.

Asimismo, se ordenó el inicio del proceso de destitución en atención de la gravedad de los hechos y conforme a las normativas vigentes.

Ambiente de estadio con espectadores agitados. Agentes de policía visibles controlando la situación entre la multitud.
Un agente de la PMT de Asunción fue arrestado tras incidentes violentos entre barrabravas en el Superclásico suspendido.

Desde la Comuna señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas y que no representan los valores institucionales.

“No permitiremos que conductas inapropiadas manchen el trabajo que día a día realizan los servidores públicos de bien”, informó la Comuna en su comunicado oficial.

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Multitud en estadio con personas en camiseta; oficiales de policía antimotines conteniendo la situación en ambiente tenso.
En la imagen se señala con la flecha al agente de PMT detenido antes de los incidentes, mirando a los agentes antidisturbios en la Gradería Norte del Defensores del Chaco. En el círculo, ya se lo identifica atacando con pedazos de concreto a los efectivo durante los incidentes.

Parte de la barra brava de Cerro

De acuerdo con el informe policial, el inspector forma parte de la barra brava del club Cerro Porteño, lo que refuerza la hipótesis de su participación activa en los disturbios que obligaron a suspender el encuentro deportivo.