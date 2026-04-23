PMT detenido por disturbios en el Superclásico: Municipalidad inicia proceso de destitución

La Policía Nacional detuvo en la mañana de este jueves a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, en el marco de la investigación por los incidentes registrados el pasado domingo en el estadio Defensores del Chaco, que derivaron en la suspensión del Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño.

El detenido fue identificado como Nicolás Fariña, quien fue aprehendido cuando se disponía a ingresar a su lugar de trabajo.

Según el reporte policial, el funcionario habría sido plenamente identificado como uno de los participantes en los hechos de violencia, incluso como presunto agresor de un uniformado antidisturbios.

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Municipalidad inicia sumario y proceso de destitución

La Municipalidad de Asunción informó que se dispuso la apertura inmediata de un sumario administrativo contra el funcionario.

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Asimismo, se ordenó el inicio del proceso de destitución en atención de la gravedad de los hechos y conforme a las normativas vigentes.

Desde la Comuna señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas y que no representan los valores institucionales.

“No permitiremos que conductas inapropiadas manchen el trabajo que día a día realizan los servidores públicos de bien”, informó la Comuna en su comunicado oficial.

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Parte de la barra brava de Cerro

De acuerdo con el informe policial, el inspector forma parte de la barra brava del club Cerro Porteño, lo que refuerza la hipótesis de su participación activa en los disturbios que obligaron a suspender el encuentro deportivo.