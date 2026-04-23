San Juan Bautista: reclaman reparación vital en la compañía Mburika Retã

Las quejas por el pésimo estado de los caminos vecinales siguen creciendo en el departamento de Misiones. En esta oportunidad, son los habitantes de la compañía Mburika Retã, en el distrito de San Juan Bautista, quienes alzan la voz para visibilizar una problemática que se arrastra hace mucho tiempo y que cada día se agrava más.

El trayecto que une la comunidad con el centro urbano tiene una extensión de 20 kilómetros y, según relataron los vecinos, gran parte de la vía se encuentra muy deteriorada.

Hay sectores donde el paso está totalmente interrumpido, con zanjas profundas y huecos que se forman aún más con las lluvias, evidenciando la ausencia total de intervenciones por parte de las autoridades competentes.

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Al igual que en otras zonas del departamento, aquí también se requiere un trabajo integral y no solo arreglos temporales. Los pobladores explican que es necesario realizar un raspado profundo, colocar una capa de ripio de calidad y construir un sistema de cunetas adecuado para garantizar el drenaje de aguas y evitar que la vía se destruya nuevamente ante las precipitaciones.

Uno de los puntos que más preocupa es el impacto económico: la mayoría de las familias de Mburika Retã se dedican a la agricultura y la horticultura, actividades que representan su única fuente de ingreso.

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Al estar el camino en estas condiciones, les cuesta mucho trasladar sus productos hasta los mercados y otros centros de venta. Además, se producen pérdidas de mercadería y daños constantes en sus vehículos.

Los habitantes reclamaron que ingresen las máquinas viales lo antes posible, para que puedan desarrollar sus actividades con normalidad y no vean afectado su sustento diario.