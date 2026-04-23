San Miguel: denuncian que la intendenta suspendió obras de pozo de agua por cuestiones políticas

El presidente de la Junta de Saneamiento de Arazapé, Brígido Cristaldo, señaló que, tras gestiones realizadas ante autoridades departamentales —entre las que se contó el apoyo del senador Derlis Maidana (ANR-HC) y otros referentes—, lograron gestionar los trabajos para la excavación de dos pozos de agua potable.

Estas intervenciones representarían una solución clave para más de 400 usuarios registrados en la Junta de Saneamiento, ya que el pozo con que cuenta genera un volumen insuficiente de vital líquido y, en reiteradas ocasiones, la población sufre cortes o falta total del suministro, según explicó Cristaldo.

“Tras varias gestiones, logramos que se autorice la perforación de dos pozos, lo que nos traería un gran alivio, pero lamentablemente recibimos una orden municipal para detener todo trabajo. Esto está perjudicando directamente a los 470 vecinos que se verían favorecidos con esta obra”, afirmó Cristaldo.

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Explicó, además, que técnicos especializados realizaron los estudios de localización e identificaron dos puntos aptos para la obra, uno de ellos ubicado en la plaza Nuevo Horizonte, dentro del territorio comunitario.

Una vez definido el sitio, las cuadrillas de trabajo ingresaron para iniciar las tareas, pero estas fueron suspendidas de inmediato. Según la notificación entregada a los trabajadores, el motivo es la ausencia de los trámites habilitantes requeridos por la municipalidad.

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Son de HC, pero de “líneas distintas”

“La paralización responde mucho más a intereses políticos que a problemas formales. Como responsable de la junta, reconozco que pude cometer errores al no tramitar todos los permisos en los plazos correspondientes, aunque posteriormente regularicé toda la documentación. Estoy convencido de que esto se puede solucionar por la vía del diálogo, ya que la demora afecta a toda la comunidad”, manifestó.

Según los lugareños y los dirigentes de la Junta de Saneamiento, el origen del conflicto radica en diferencias políticas internas. La intendenta González de Díaz pertenece al movimiento Honor Colorado, al igual que el senador Maidana, pero representan líneas distintas dentro del partido.

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La jefa comunal responde a la línea del diputado Carlos Arrechea, mientras que el legislador es referente de otra corriente. Esto, a juicio de los denunciantes, habría influido en la decisión de detener la obra.

Explicación desde la Municipalidad

La Municipalidad de San Miguel emitió la Resolución N° 65/2026, donde detalla los fundamentos técnicos y legales de la medida que afecta a la Junta de Saneamiento de Arazapé.

Según el documento, el 21 de abril de 2026, al iniciar las tareas de excavación en el espacio público, se provocaron daños materiales como consecuencia del tránsito de maquinaria pesada. Se destaca la rotura de la calzada y los caminos internos de la plaza.

“Por indicación del presidente de la Junta de Saneamiento, Brígido Cristaldo Benítez, se realizaron trabajos de perforación de pozo artesiano utilizando maquinaria, sin contar con la autorización correspondiente ni haber presentado los requisitos mínimos que establece la normativa vigente”, indica la resolución comunal.

Además, indicaron que toda obra de esta naturaleza ejecutada por entidades comunitarias en espacios públicos debe ajustarse a un conjunto de normativas ambientales, técnicas y municipales vigentes en el país.

Añade que, como entidad responsable, la Junta debe presentar la documentación que valide el uso del terreno y la legalidad del proyecto, y la especifica en un listado:

Título de propiedad o documento de cesión: resolución municipal que autorice el uso del espacio público, por tratarse de una plaza.

Nota de solicitud: escrito dirigido a la Intendencia donde se detalle el objetivo comunitario y el espacio exacto a utilizar. Ante el MADES se deben tramitar estos permisos obligatorios:

Licencia ambiental: en cumplimiento de la Ley N° 294/93, requiere la presentación de un Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA).

Permiso de perforación: solicitud ante la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.

Empresa habilitada: las tareas deben ser realizadas por firmas registradas y con habilitación vigente.

Además, el proyecto debe garantizar la calidad del agua y la seguridad, para lo cual se exige:

Estudio geológico: informe que confirme la viabilidad del sitio y la profundidad del acuífero.

Diseño del pozo: planos de ubicación, diseño técnico y definición del área de protección sanitaria.

Medidas de protección: cartelería de advertencia y cercado perimetral para evitar accidentes.

Análisis de calidad: certificado que avale que el agua es apta para el consumo humano según normativa vigente.

El incumplimiento de estos requisitos por parte de la Junta de Saneamiento de la comunidad de Arazapé es el motivo por el cual la comuna decidió suspender todo trabajo relacionado con la perforación del pozo en la plaza Nuevo Horizonte.