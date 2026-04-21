Lluvias mejoran nivel del arroyo Yabebyry y garantizan agua potable en la comunidad

Montañez indicó que el arroyo Yabebyry muestra una importante recuperación tras las intensas precipitaciones que se vienen registrando desde la pasada semana. Las condiciones actuales del afluente generan un alivio en la provisión de agua potable en la comunidad.

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El encargado explicó que el nivel del cauce permite nuevamente garantizar el suministro para los pobladores. La mejora se da luego de un periodo de marcada escasez hídrica en la zona. “El arroyo está en su máximo esplendor, esto nos da tranquilidad porque se puede extraer el agua para su tratamiento y posterior distribución a la población a través de las redes de abastecimiento”, expresó Montañez.

Recordó que hasta hace unos 20 días la falta de lluvias hizo sentir con fuerza la crisis hídrica en la zona, generando preocupación entre los pobladores. Esta situación se habría agravado con la construcción de un muro sobre un brazo del arroyo Yabebyry. Sin embargo, dicha estructura se habría desmoronado a causa de las recientes precipitaciones registradas en la región.

La delicada condición del arroyo había encendido las alarmas debido a que el distrito no cuenta con otra fuente alternativa de abastecimiento. La recuperación actual reduce considerablemente ese riesgo.

A raíz de esta situación, la Municipalidad y la Junta Municipal local presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). El objetivo es que se realice una investigación que permita determinar si el muro construido en una propiedad privada influía en la circulación del agua.

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