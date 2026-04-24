Cambian a comandante de inteligencia militar tras denuncia por uso de soldados en granja privada

El Cnel. Andrés Bareiro Morinigo asumió la jefatura del BIMI en reemplazo del Cnel. Alberto Casco Balbuena, quien fue denunciado por la supuesta utilización de suboficiales para trabajos en el establecimiento privado denominado “Granja Ramonita”, que estaría vinculada al ahora destituido.

Esto se da luego de que el Ministerio de Defensa Nacional abrió una investigación formal para esclarecer la denuncia del uso del personal militar en la granja, ubicada en Arroyito, al lado de la base donde funciona el BIMI.

El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que el proceso de “prevención sumaria” fue para determinar la veracidad de los reportes.

Para el efecto, fue nombrado oficial preventor el general Claudio Panza, según indicó.

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Uso de militares en granja privada

Si bien este sumario ya concluyó, el ministro González aclaró que el cambio no tuvo relación con el resultado del mismo.

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Sobre el establecimiento, reconoció su existencia, pero aclaró que el sumario sería justamente para determinar si es que se utilizó o no al personal militar para cuestiones particulares.