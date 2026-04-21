Tras fuerte lobby y con “pecheo” de Esgaib, Diputados sancionan acuerdo con EE.UU. para compras de equipos de defensa

Miguel del Puerto (ANR, HC) destacó el apoyo de EE.UU. y pidió el acompañamiento. El colorado Diego Candia, vocero de la comisión de Relaciones Exteriores, pidió la aprobación. Pedro Ortiz (ANR, HC), vocero de la comisión de Defensa, también pidió la aprobación del memorando.

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Yamil Esgaib (ANR, HC) dijo que el memorando refleja la cooperación entre ambos países. También dijo que él y otros “ciudadanos” paraguayos se vieron afectados por la administración Biden (2021-2025) y el exembajador Marc Ostfield por lo que pidió a la administración de Donald Trump que le repongan la visa a él y a su familia. Dijo ser un “aliado” que no puede seguir en esta situación.

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A Esgaib le retiraron su visa de los EE.UU y él y su familia tienen prohibido pisar suelo norteamericano. Su hija, de hecho, fue deportada.

Días previos también el encargado de negocios de la embajada de los EE.UU. en Paraguay, Robert Alter se reuniera con el canciller nacional, Rubén Ramírez para abogar por este acuerdo.

A la par, nuestro país ya empezó a recibir apoyo logístico de EE.UU. en materia de seguridad, mediante donaciones de equipos a las Fuerzas Armadas.

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El documento ya ratificado por el Congreso plantea a grandes rasgos las condiciones para compra de equipamiento y servicios de seguridad, los cuales no están detallados.

De hecho, se establecen clausulas que prohiben compartir información si aval de ambas partes, alegando la sensibilidad del área que ataña, que es seguridad.

El memorando de entendimiento más bien deja asentado los procedimientos para la contratación, pago e importación de los equipamientos, así como excepciones impositivas.

No se mencionan montos de las operaciones y se establece que el acuerdo puede quedar sin efecto por decisión de cualquiera de las partes, previa comunicación en tiempo y forma.